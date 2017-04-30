Последняя квота билетов на матч ЦСКА – «Спартак» поступила в продажу

Пресс-служба ЦСКА объявила о поступлении в продажу последней квоты билетов на матч 26-го тура РФПЛ против «Спартака». Встреча состоится сегодня и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Кассы «Арены ЦСКА» открыты! Билеты на ЦСКА – «Спартак» – в свободной продаже! Кассы закроются не позже 13:00. Купить можно и на Земляном валу, дом 8», — говорится в сообщении.

«Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного поединка.

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