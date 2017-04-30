Пике: «На стадионах «Реала» и «Эспаньола» чувствую себя комфортнее, чем в других местах

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился эмоциями от победного матча 35-го тура Примеры против «Эспаньола» (3:0), а также рассказал об оскорблениях в свой адрес от болельщиков каталонской команды.

«На стадионах «Реала» и «Эспаньола» мне комфортнее, чем в других местах. Большинство болельщиков «Эспаньола» – это воспитанные люди. Но всегда найдется меньшинство, которое поднимает шум. Я всегда сконцентрирован на игре. Ведь некоторые люди приходят на стадион, чтобы избавиться от разочарований в жизни», – сказал футболист.

«Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице Примеры.