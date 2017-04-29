Мутко: «Лужники» могут претендовать на финал Лиги чемпионов, но нужно обсуждать сроки»

Реконструированная БСА «Лужники» может вновь подать заявку на проведение финала Лиги чемпионов, однако для начала нужно обсудить сроки, заявил глава РФС Виталий Мутко. Однако, по его словам, в ближайшее время это вряд ли будет возможно из-за большого количества международных турниров, запланированных в России.

«Проведение финала еврокубка? Почему бы нет? Просто мы находимся в таком положении, что проводим у себя Кубок конфедераций, потом чемпионат мира, в 2020 году – чемпионат Европы, поэтому, когда начинаем подавать заявки, нам говорят быть поскромнее. В целом я уверен, что «Лужники» могут претендовать на проведение финала Лиги чемпионов, надо просто обсуждать сроки», – заявил Мутко.

Напомним, что «Лужники» уже принимал решающий матч самого престижного европейского клубного турнира в 2008 году. Тогда победителем стал «Манчестер Юнайтед», переигравший «Челси» (1:1, 6:5 – по пенальти).