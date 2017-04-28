Карасев: «Я не расстроился из-за того, что меня не назначили на матч ЦСКА — «Спартак»

Судья РФПЛ Сергей Карасев отреагировал на комплименты в свой адрес и рассказал об отношении к тому, что не будет работать на московском дерби в рамках 26-го тура чемпионата.

«Очень приятно услышать теплые слова за судейство в свой адрес. Особенно последнее время, когда на судей обрушивается много критики по поводу и без. Хочу обратиться к футбольному сообществу. Критиковать можно, но конструктивно, а не так, как порой случается сейчас. Поэтому желаю всем добра.

Что касается дерби ЦСКА — «Локомотив», то нам понравилось, как мы отработали. Команды уважали как друг друга, так и судейскую бригаду. Команды сразу поняли тот уровень судейства, который мы им предложили, и приняли его.

Расстроился ли я, что не назначили на матч ЦСКА — «Спартак»? Я не расстроился. Да и вообще редко бывает, что судья обслуживал два матча подряд с участием одной команды. Я отсудил матч, который доверило мне руководство, и очень рад этому», — сказал арбитр.

Встреча лидеров чемпионата России состоится в воскресенье 30-го апреля. Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

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