Мутко: «На матче ЦСКА – «Спартак» соберется полный стадион, поэтому хочется спортивного праздника»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА – «Спартак» в рамках 26-го тура чемпионата РФПЛ.

«Я бы не стал говорить, что это главный матч года, потому что интересных матчей было очень много, они все главные. Вывеска очень хорошая, жду соответствующей игры. ЦСКА набрал ход, очень мощно играет, и «Спартак» тоже на ходу, несмотря на поражение в Ростове. Ожидаю хорошего качества игры.

Соберется полный стадион, поэтому хочется спортивного праздника. В этом году в чемпионате России было с десяток игр европейского качества, хочется, чтобы этот матч тоже таким получился», – сказал Мутко.

Встреча лидеров турнирной таблицы состоится в воскресенье 30-го апреля и начнется в 17:30 по московскому времени.

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