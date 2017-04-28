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  • Мутко: «На матче ЦСКА – «Спартак» соберется полный стадион, поэтому хочется спортивного праздника»

Мутко: «На матче ЦСКА – «Спартак» соберется полный стадион, поэтому хочется спортивного праздника»

28 апреля 2017, 21:01
7

Президент РФС Виталий Мутко рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА«Спартак» в рамках 26-го тура чемпионата РФПЛ.

«Я бы не стал говорить, что это главный матч года, потому что интересных матчей было очень много, они все главные. Вывеска очень хорошая, жду соответствующей игры. ЦСКА набрал ход, очень мощно играет, и «Спартак» тоже на ходу, несмотря на поражение в Ростове. Ожидаю хорошего качества игры.

Соберется полный стадион, поэтому хочется спортивного праздника. В этом году в чемпионате России было с десяток игр европейского качества, хочется, чтобы этот матч тоже таким получился», – сказал Мутко.

Встреча лидеров турнирной таблицы состоится в воскресенье 30-го апреля и начнется в 17:30 по московскому времени.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Мутко Виталий
Комментарии (7)
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САН
1493403267
Если только судьи не испортят такой интересный спортивный спектакль
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shinnik
1493403467
онли ю,бля.
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сергей николаевич
1493406601
назначили судью, который испортит праздник(((((
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VVM1964
1493407402
У ТЕБЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ - КАК ПРАЗДНИК .
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+50/-50
1493409608
- " В этом году в чемпионате России было с десяток игр европейского качества". Простая арифметика. Всего в чемпионате 240 игр. И всего "десяток игр" еврокачества. А остальные уровня Албании? Не стыдно, господин Мутко?
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Wagarti
1493421386
Когда тебя посадят уже?
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Popularov
1493443562
А Мутко уже не надеется усидеть СУДЕЙСТВО мирового уровня после ГРАНДИОЗНЫХ скандалов имени Будогосского, которые ЗАХЛЕСТНУЛИ наш российский чемпионат??? Что ни тур - то скандалы сотрясают наш чемпионат по футболу! Мутко! Напомнить вам, как судил и ЧУДИЛ Безбородов и криминальная федуновская компания проворачивала судейские АФЁРЫ??? 17 августа 2014 года. Забыли??? Так я напомню!!! Химки. ЦСКА – "Спартак" – 0:1. Главный арбитр Владислав БЕЗБОРОДОВ и один из дополнительных помощников Тимур АРСЛАНБЕКОВ работали арбитрами на этом матче. А судьбу матча решил ОШИБОЧНО и СКАНДАЛЬНО, назначенный пенальти в ворота одной из команд. Догадайтесь с первого раза, в ворота какой команды был назначен СКАНДАЛЬНЫЙ пенальти! Правильно! В ворота ЦСКА! Вот как судил и ЧУДИЛ Безбородов, а в других матчах, а в этом сезоне, как ЧУДИТ Безбородов??? Вот вам Безбородов и его СКАНДАЛЬНОЕ судейство в пользу Спартака!!! Точно такую же скандальную судейскую АФЁРУ федуновские и газпромовские хотят провернуть 30 апреля 2017 года и засудить ЦСКА! От судейства Безбородова ждём ТОЛЬКО судейских ошибок в пользу Спартака и Газпрома! Сколько судейских скандалов в этом сезоне произошли именно из-за этого. Когда выдумывались пенальти, закрывались глаза на офсайды, показывались красные карточки, сажали команды на свисток в угоду федуновским и газпромовским!
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