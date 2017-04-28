«Арсенал» интересуется Бендером

Лондонский «Арсенал» намерен усилить центр поля полузащитником «Боруссии» Свеном Бендером. Сообщается, что трансфер может состояться уже в летнее окно. Ранее утверждалось, что игроком интересуются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Бендер способен сыграть в опорной зоне и на месте центрального защитника. Его трансферная стоимость составляет 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Бендер провел четыре матча.

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