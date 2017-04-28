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  • Безбородов: «Назначение на матч ЦСКА – «Спартак»? Никогда не задумывался о том, что у меня питерская прописка»

Безбородов: «Назначение на матч ЦСКА – «Спартак»? Никогда не задумывался о том, что у меня питерская прописка»

28 апреля 2017, 13:36
19

Российский арбитр Владислав Безбородов прокомментировал свое назначение на центральный матч 26-го тура РФПЛ ЦСКА«Спартак». Безбородов признался, что не испытывает волнения перед дерби.

– Как восприняли назначение на дерби?

– Спокойно. У меня уже были такие матчи, дополнительного волнения нет. Играют две классные команды, и для меня является честью обслужить этот матч. Встреча будет интересной, ключевой – идет концовка сезона. Хороший настрой на хорошую игру. В общем, спокойный профессиональный подход, нет ничего необычного.

– Вы человек с питерской пропиской – принцип нейтральности соблюден, или возникнут вопросы у команд, болельщиков? Ведь «Зенит» продолжает погоню за лидерами.

– Честно говоря, никогда об этом не задумывался. Для меня есть конкретная игра и конкретные команды – и больше ничего. Встречаются красные, зеленые, желтые или синие – мне все равно. Мне надо хорошо делать свою работу на протяжении 90 минут, и других мыслей по этому поводу нет.

– В преддверии матча наверняка станут вспоминать один из эпизодов дерби с вашим участием, когда после симуляции Паршивлюка был ошибочно назначен пенальти в ворота ЦСКА. Забыли уже об этом?

– Что было, то было. Как-то уже говорил про этот эпизод, повторяться не хочется.

Напомним, матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 30 апреля на стадионе «ВЭБ Арена».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Безбородов Владислав
Комментарии (19)
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Чеба
1493376662
Если спартак не победит, то все про заговор начнут говорить! Грустно...
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Nevsky_RU
1493376981
Когда он честно говорил, он скорее всего припиздел. А так ждёмс 3 пендяла в ворота Срамтака))
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Егор Велунов
1493379002
Куча клавиатурных футболистов всего равно придерутся к судье, сначала определив ветер, за что получат больше классов. Странно, что в футболе разбираются все, большинство при этом имеет слабое представление о правилах игры... Матч будет интересный и желаю победы ЦСКА.
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Asbjorn
1493381380
Главное что бы отсудил нормально,а откуда он,не важно
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Tseha
1493382245
ЦСКА всегда будет первым
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BAIv
1493383923
все судьи живут в москве, у них отмазка только про прописку.
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Fancyfall
1493388067
пусть слова про профессиональный подход будут не только словами, но и на деле, во время матча, и в добавленное время тоже
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MaxSpartakM
1493399167
К кони забыли 3:1 ? Что за ипподром открылся тут?!?
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neofizer
1493400178
-но хотелось бы московской...
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ALEX ML
1493413292
кто платит, тот и его танцует
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