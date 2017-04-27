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  • Симонян: «Спартаку» надо выиграть три матча из пяти и больше ничего»

Симонян: «Спартаку» надо выиграть три матча из пяти и больше ничего»

27 апреля 2017, 16:57
6

Первый вице-президент РФС Никита Симонян призвал «Спартак» не уповать на потерю очков его конкурентами по чемпионату. Красно-белые в воскресенье проведут матч с ЦСКА в рамках 26-го тура РФПЛ.

«Я жду яркой игры в дерби, потому что в матче с «Локомотивом» (4:0) армейцы показали просто блестящую игру, что и говорить. «Спартаку» надо выиграть три матча из пяти и больше ничего. Важно не уповать на кого-то, не надеяться, что потеряют очки ЦСКА или «Зенит». «Спартаку» надо самому думать о том, чтобы одерживать победы.

Не важно, кто станет вторым по итогам чемпионата, ведь я пока еще не говорю, кто станет первым», – заявил Симонян.

ЦСКА идет на втором месте, отставая от «Спартака» на семь очков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Симонян Никита
Комментарии (6)
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NEON-SM
1493303322
это уже обмусолено, но факт есть факт, 3 победы(Томь, арсенал, терек) и не надо придумывать как с ростовом, и не смотреть как другие играют, даже не думать. Удачи КБ
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Диктор
1493303638
Думаю первую победу они в воскресенье одержут.
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Д Альбертини
1493311493
пусть дерзают! удачи КБ)
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Антон Конев
1493311973
9 очков
Ответить
Kotofey75
1493316393
Почему же "больше ничего"? По мне так 5 из 5 лучше)
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BORODA1974
1493394383
А нам нужна всего одна победа! Одна на всех,мы за ценой не постоим!!! Спартак вперед!!!
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