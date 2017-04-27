Симонян: «Спартаку» надо выиграть три матча из пяти и больше ничего»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян призвал «Спартак» не уповать на потерю очков его конкурентами по чемпионату. Красно-белые в воскресенье проведут матч с ЦСКА в рамках 26-го тура РФПЛ.

«Я жду яркой игры в дерби, потому что в матче с «Локомотивом» (4:0) армейцы показали просто блестящую игру, что и говорить. «Спартаку» надо выиграть три матча из пяти и больше ничего. Важно не уповать на кого-то, не надеяться, что потеряют очки ЦСКА или «Зенит». «Спартаку» надо самому думать о том, чтобы одерживать победы.

Не важно, кто станет вторым по итогам чемпионата, ведь я пока еще не говорю, кто станет первым», – заявил Симонян.

ЦСКА идет на втором месте, отставая от «Спартака» на семь очков.