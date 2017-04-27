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Кавазашвили: «Безбородов? Будогосский в чем-то хитрит»

27 апреля 2017, 14:59
9

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил удивление назначением на матч команды с ЦСКА в 26-м туре РФПЛ судьи из Санкт-Петербурга Владислава Безбородова. По мнению ветерана, игры столичных дерби должен обслуживать московский арбитр.

«Еще в советском чемпионате на встречу московских команд всегда назначался лучший судья из столицы. Никогда не приглашали арбитров из Ленинграда и других городов, шел ли «Зенит» в лидерах или нет.

Здесь видно, что Будогосский (руководитель департамента судейства и инспектирования РФС) в чем-то хитрит. В чем конкретно – не мое дело. Пусть разбирается руководство ЦСКА и «Спартака».

У нас все судят честно, вопрос в качестве. Ошибки трактуются по-разному. Некоторые из арбитров тормозят развитие игры одной из команд – достаточно посадить «на фол», – заявил Кавазашвили.

ЦСКА идет на втором месте, отставая от «Спартака» на семь очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Будогосский Андрей Кавазашвили Анзор Безбородов Владислав
Комментарии (9)
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gunstilzit
1493294723
Зенитовский заговор раскрыт.:)
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Чеба
1493295630
ЗА.БАЛИ уже эти судьи! ГДЕ ФУТБОЛ МЛЯ?
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Диктор
1493297762
Урод он больше сказать нечего.
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Чеба
1493298610
Придраться можно ко всему! Сказать Герасим ёб му-му))))
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NEON-SM
1493302633
обещали же Карасёва, в чём дело? судья из питера в таком важном матче, значит это кому-то нужно
Ответить
порт
1493304285
А ещё в советские времена в основном ездили на жигулях. И что?
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ufos73
1493309058
Вопрос лишь в том, кому будут подсуживать, коням или бомжам?
Ответить
Д Альбертини
1493311415
щас будут нагнетать все эту тему) а вдруг он хоть и из Питера, но реально отсудит нормально.
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NEON-SM
1493322915
безбородов поставил сегодня 3 пенальти в ворота томи, 2 спорных, почему не Карасёв, кто-то чего-то боиться, боиться честной игры, Мудонгосский небось
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