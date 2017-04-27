Кавазашвили: «Безбородов? Будогосский в чем-то хитрит»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил удивление назначением на матч команды с ЦСКА в 26-м туре РФПЛ судьи из Санкт-Петербурга Владислава Безбородова. По мнению ветерана, игры столичных дерби должен обслуживать московский арбитр.

«Еще в советском чемпионате на встречу московских команд всегда назначался лучший судья из столицы. Никогда не приглашали арбитров из Ленинграда и других городов, шел ли «Зенит» в лидерах или нет.

Здесь видно, что Будогосский (руководитель департамента судейства и инспектирования РФС) в чем-то хитрит. В чем конкретно – не мое дело. Пусть разбирается руководство ЦСКА и «Спартака».

У нас все судят честно, вопрос в качестве. Ошибки трактуются по-разному. Некоторые из арбитров тормозят развитие игры одной из команд – достаточно посадить «на фол», – заявил Кавазашвили.

ЦСКА идет на втором месте, отставая от «Спартака» на семь очков.