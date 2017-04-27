Шавло: «Не думаю, что Безбородов будет судить с выгодой для Питера»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал назначение судьи Владислава Безбородова на матч ЦСКА с красно-белыми в рамках 26-го тура РФПЛ. Встреча пройдет 30 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Безбородов – квалифицированный судья, и все, естественно, надеются, что судейство будет объективным. Но всегда, когда принимается такое решение, которое может быть принято в штыки, все очень внимательно будут наблюдать за его решениями. Он судит международные игры, является судьей ФИФА, и я думаю, что каких-то специальных решений в пользу одной или другой команды, с выгодой, наверное, для Питера, не будет. Но все может произойти. Я знаю его как человека и как судью, считаю его достойным кандидатом на проведение матча», – заявил Шавло.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, ЦСКА идет на втором месте, отставая на семь очков.