Между Левандовски и Обамеянгом Анчелотти делает выбор в пользу первого

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти сравнил нападающего своей команды Роберта Левандовски и форварда дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга. Итальянский специалист назвал футболиста сборной Польши более сильным.

«Я с большим уважением отношусь к Обамеянгу, но Левандовски – фантастический центрфорвард.

Трансферы? Сейчас мы полностью сосредоточены на наших задачах в Бундеслиге и Кубке Германии. Впереди целое лето, чтобы думать о новых игроках», – цитирует Анчелотти TZ.

Полуфинальный матч Кубка Германии «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд состоится в среду, 26 апреля, в Мюнхене.