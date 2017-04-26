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  • Между Левандовски и Обамеянгом Анчелотти делает выбор в пользу первого

Между Левандовски и Обамеянгом Анчелотти делает выбор в пользу первого

26 апреля 2017, 11:15
4

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти сравнил нападающего своей команды Роберта Левандовски и форварда дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга. Итальянский специалист назвал футболиста сборной Польши более сильным.

«Я с большим уважением отношусь к Обамеянгу, но Левандовски – фантастический центрфорвард.

Трансферы? Сейчас мы полностью сосредоточены на наших задачах в Бундеслиге и Кубке Германии. Впереди целое лето, чтобы думать о новых игроках», – цитирует Анчелотти TZ.

Полуфинальный матч Кубка Германии «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд состоится в среду, 26 апреля, в Мюнхене.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Кубок Бавария Боруссия Д Левандовски Роберт Обамеянг Пьер-Эмерик Анчелотти Карло
Комментарии (4)
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pzdc.
1493194717
Левандовски превосходит.. Забивай-ка..)
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cky3k
1493194861
Пи#да баварии сегодня
Ответить
Jenea83
1493197364
Как неожиданно))) Странно было бы услышать от Анчелотти что его игрок хуже игрока оппонента.
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zatonn
1493197873
Ждём вечера и болеем за свою команду! Удачи, ребята!
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