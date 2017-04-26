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  • В Самаре к старту ЧМ-2018 неприглядные фасады скроют за высоким забором

В Самаре к старту ЧМ-2018 неприглядные фасады скроют за высоким забором

26 апреля 2017, 06:31
15

В нескольких районах Самары к чемпионату мира возведут заборы высотой до двух с половиной метров вдоль гостевых маршрутов, сообщила и.о. руководителя департамента градостроительства города Елена Бондаренко 63.ru. Самая длинная цепочка ограждений пройдет через Красноглинский, Ленинский, Октябрьский и Промышленный районы. Кроме того, забор установят вдоль обочин Ракитовского шоссе.

Менее всего декоративные заборы затронут Самарский и Советский районы. С помощью этих конструкций городские власти планируют скрыть неприглядные фасады и добавить привлекательности архитектурному облику Самары. Ограждения будут различаться по высоте, материалам, из которых их изготовят и по архитектурным особенностям.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Крылья Советов Россия
Комментарии (15)
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Болельщик Реал Мадрида
1493180909
Проще будет сразу всю Самару, скрыть за высоким забором, а стадион построить в поле и провести чемпионат там.
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la verdad
1493182578
Надо было строить стадионы в местах стадного поселения наших чиновников. Начиная с Рублевки и т.д. Вот там бы иностранные туристы ох...ли по-настоящему!!! :) Не успевали бы в психушку отвозить :))))
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sergey_86-76
1493183720
п....ц
это че, не прикол??? ВВП в курсе такой подготовки??? просто в ауте. где бабло на подготовку??? зато бл.... вся эта х....та чиновничья будет на трибунах сидеть и не в секторах для простых смертных. уб...ки сраные. Родине нужны герои, а страна рожает пи...сов.
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Nikiforof
1493184485
Да давайте всю страну забором закроем.
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Васьок86
1493185299
и так во всём!
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nemolod
1493191847
Очередная чиновничья глупость-все равно,что умыть лицо,а все остальные непромытые части тела прикрыть модным одеянием! Все эти "потемкинские" декорации,кроме никому не нужных трат положение дел не изменят! Туристы-народ внимательный ,все разглядят да и заморачиваться не станут,ведь они приедут футбол смотреть,а не бедные фасады домов! Проще эти фасады за месяц до начала покрасить-будет и дешевле и пригляднее!
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kykyi
1493192870
Потом эти заборы разберут. В результате гавно останется на месте, а деньги вышвырнут на ветер.
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kykyi
1493195915
Предлагаю самарским властям и сам стадион просто нарисовать на тряпке и эту тряпку натянуть на забор. А чего, дешево, сердито и будет красиво. Так же асфальт, вместе с ямами покрасить черной краской и нанести свежую разметку. В Башкирии так и делают, к праздникам, съездам.
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пряник929
1493195977
людям раздайте эти деньги, они сами свои дома подкрасят и отремонтируют
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sold93
1493200294
неприглядные фасады за неприглядным забором
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