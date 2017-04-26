В Самаре к старту ЧМ-2018 неприглядные фасады скроют за высоким забором

В нескольких районах Самары к чемпионату мира возведут заборы высотой до двух с половиной метров вдоль гостевых маршрутов, сообщила и.о. руководителя департамента градостроительства города Елена Бондаренко 63.ru. Самая длинная цепочка ограждений пройдет через Красноглинский, Ленинский, Октябрьский и Промышленный районы. Кроме того, забор установят вдоль обочин Ракитовского шоссе.

Менее всего декоративные заборы затронут Самарский и Советский районы. С помощью этих конструкций городские власти планируют скрыть неприглядные фасады и добавить привлекательности архитектурному облику Самары. Ограждения будут различаться по высоте, материалам, из которых их изготовят и по архитектурным особенностям.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.