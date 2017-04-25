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    Газзаев: «Спартак» не демонстрирует чемпионской игры. Страшно подумать, что команда покажет в Лиге чемпионов»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев подчеркнул, что «Ростов» заслуженно выиграл с крупным счетом у «Спартака» в матче 24-го тура РФПЛ. По мнению Газзаева, красно-белые не показывают чемпионской игры в нынешнем сезоне.

    — «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Ростова». Это серьезный психологический удар для лидера первенства?

    — В этом матче команда Массимо Карреры смогла «отскочить». Счет мог бы быть намного крупнее. Я не вижу чемпионской игры у «Спартака», не понимаю, в какой футбол они играют. Команда, идущая на первом месте, не имеет права так безвольно проигрывать. Повторюсь, счет — по игре, москвичи заслужили столь разгромное поражение. Красно-белые являются лидерами чемпионата, в случае победы в национальном первенстве им предстоит выступать в Лиге чемпионов. Но что они там покажут? Даже страшно подумать…

    — Это означает, что чемпионская гонка еще не завершена?

    — Чемпионская гонка будет завершена тогда, когда одна из команд наберет недосягаемый для преследователей гандикап. Пока же «Спартак» опережает идущий вторым ЦСКА на семь очков. А впереди еще шесть туров, в которых будет разыграно 18 очков. К тому же красно-белым предстоит игра с командой Виктора Гончаренко. Полагаю, что рано вручать им золотые медали. Это футбол, в нем все может еще не раз измениться.

    Источник: Известия

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    25.04.2017 07:50
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +2726

      a_who 25 апреля 2017, 19:26

      Пёс при конюшне...

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 25 апреля 2017, 19:02

      Можно подумать Цска с Зенитом показывают офигительную игру. Цска в прошлом сезоне еле чемпионом стал,на 1 очко Ростов опередил,а потом в лиге чемпионов обделался.

      2
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      Рейтинг: +80

      emdroof 25 апреля 2017, 18:51

      ну явно результат, не хуже чем показывал ЦСКА :)

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 апреля 2017, 16:57

      что он может показать в лиге 0 очков и разницу 0-30

      0
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 25 апреля 2017, 14:16

      ЕЩЕ НЕ ДАВНО ПО ДРУГОМУ ГОВОРИЛ ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ ПОПАСТЬ В ГОСДУРУ СРАЗУ ЛИЦЕМЕРОМ СТАЛ КАК И ВСЕ В ЭТОЙ ХАЛДЕЙСКОЙ ГОСДУРЕ

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 25 апреля 2017, 13:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      за Спартак частенько играют судьи, отсюда и первое место

      -7
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > compka 26 апреля 2017, 11:26

      То то у Спартака весь первый круг ни одного пенальти не было!

      0
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 25 апреля 2017, 13:42

      Ахаха, а кто показывает? Кони? Пёс смешной

      2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > zarsm 25 апреля 2017, 18:05

      не суди и не судим будешь.пёс урвал что вам не урвать

      1
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 25 апреля 2017, 12:56

      Главное не результат, а участие.

      0
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      Рейтинг: +37

      раптор62 25 апреля 2017, 12:56

      ну да кони 2 года подряд в группе 4 место это тоже круто

      6
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > раптор62 25 апреля 2017, 18:02

      кто то могёт больше?болей за того кто попал тудой-это очки для следующих сезонов брат

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      Рейтинг: +94

      Виталич 25 апреля 2017, 12:51

      пес футбол любит..а приходится кнопки нажимать..скучно псу..

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