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  • Газзаев: «Спартак» не демонстрирует чемпионской игры. Страшно подумать, что команда покажет в Лиге чемпионов»

Газзаев: «Спартак» не демонстрирует чемпионской игры. Страшно подумать, что команда покажет в Лиге чемпионов»

25 апреля 2017, 07:50
77

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев подчеркнул, что «Ростов» заслуженно выиграл с крупным счетом у «Спартака» в матче 24-го тура РФПЛ. По мнению Газзаева, красно-белые не показывают чемпионской игры в нынешнем сезоне.

— «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Ростова». Это серьезный психологический удар для лидера первенства?

— В этом матче команда Массимо Карреры смогла «отскочить». Счет мог бы быть намного крупнее. Я не вижу чемпионской игры у «Спартака», не понимаю, в какой футбол они играют. Команда, идущая на первом месте, не имеет права так безвольно проигрывать. Повторюсь, счет — по игре, москвичи заслужили столь разгромное поражение. Красно-белые являются лидерами чемпионата, в случае победы в национальном первенстве им предстоит выступать в Лиге чемпионов. Но что они там покажут? Даже страшно подумать…

— Это означает, что чемпионская гонка еще не завершена?

— Чемпионская гонка будет завершена тогда, когда одна из команд наберет недосягаемый для преследователей гандикап. Пока же «Спартак» опережает идущий вторым ЦСКА на семь очков. А впереди еще шесть туров, в которых будет разыграно 18 очков. К тому же красно-белым предстоит игра с командой Виктора Гончаренко. Полагаю, что рано вручать им золотые медали. Это футбол, в нем все может еще не раз измениться.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий
Комментарии (77)
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spartach n1
1493096434
Пёс залаял ! Че твои клячи из года в год показывают ?
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_КоКоС_
1493096724
Какая разница как сыграют в ЛЧ, нашим клубам не суждено её выиграть...Нужно бороться за ЛЕ, вот там шансы есть у Спартака,как впрочем и у любой из наших команд играющих в этом турнире...
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Possible
1493099332
Газаев ПёС......Газаев Пёс,газаев пёс вонючий пёс
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Ник17
1493099709
Прав пёс как ни печально. Будущий чемпион у нас полное говнище, за которое будет стыдно от ушей до пяток.
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slavа0508
1493101020
А ЦСКА много показал в ЛЧ?????
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Andrering87
1493105057
Рот закрой псина, прекрати тявкать....на провалы коней твоих уже насмотрелись....
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KalterJax
1493105062
Ну хорошо, а кто тогда достоин в Лиге играть вы мне скажите? Зенит? с Дзюбой и кокошей? ... или может кони с неувядающей защитой? ну может только чтоб укрепить антирекорд акинфеева. А против бердыевского ростова извините не каждый уходит с хорошим настроением, тому же МЮ несладко пришлось. В данный момент объективно к Лиге готов только спартак, а осечки бывают у всех.
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kamaz89
1493109652
А Газаеву нечего думать. Спартак по делу на первом месте. А проигрывают и барса с Реалом. а если исходить из его слов, то остальные команды что в еврокубках покажут? За них не страшно?
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раптор62
1493114165
ну да кони 2 года подряд в группе 4 место это тоже круто
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compka
1493116995
за Спартак частенько играют судьи, отсюда и первое место
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