Газзаев: «Спартак» не демонстрирует чемпионской игры. Страшно подумать, что команда покажет в Лиге чемпионов»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев подчеркнул, что «Ростов» заслуженно выиграл с крупным счетом у «Спартака» в матче 24-го тура РФПЛ. По мнению Газзаева, красно-белые не показывают чемпионской игры в нынешнем сезоне.

— «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Ростова». Это серьезный психологический удар для лидера первенства?

— В этом матче команда Массимо Карреры смогла «отскочить». Счет мог бы быть намного крупнее. Я не вижу чемпионской игры у «Спартака», не понимаю, в какой футбол они играют. Команда, идущая на первом месте, не имеет права так безвольно проигрывать. Повторюсь, счет — по игре, москвичи заслужили столь разгромное поражение. Красно-белые являются лидерами чемпионата, в случае победы в национальном первенстве им предстоит выступать в Лиге чемпионов. Но что они там покажут? Даже страшно подумать…

— Это означает, что чемпионская гонка еще не завершена?

— Чемпионская гонка будет завершена тогда, когда одна из команд наберет недосягаемый для преследователей гандикап. Пока же «Спартак» опережает идущий вторым ЦСКА на семь очков. А впереди еще шесть туров, в которых будет разыграно 18 очков. К тому же красно-белым предстоит игра с командой Виктора Гончаренко. Полагаю, что рано вручать им золотые медали. Это футбол, в нем все может еще не раз измениться.