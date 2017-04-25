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    Виталий Денисов: «Безусловно, ЦСКА сыграл в моей жизни не последнюю роль»

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов дал понять, что не испытывает особых чувств к ЦСКА. Напомним, что футболист выступал за армейский клуб с 2003 по 2006 год.

    – У вас что-то екает, когда слышите про ЦСКА?

    – Безусловно, ЦСКА сыграл в моей жизни не последнюю роль. Но сказать, что что-то екает, я не могу. Все-таки я играл за вторую команду. За первый состав провел лишь несколько матчей в Кубке. Но все равно приятно вспоминать то время. Я тогда привыкал к России, поездил по стране. Стал чемпионом России за второй состав, выигрывал Кубок, присутствовал на победном матче в финале Кубка УЕФА. Ничего плохого против ЦСКА не имею, но сейчас я футболист «Локомотива». Когда выхожу на поле, бьюсь за железнодорожников, а не живу воспоминаниями.

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Денисов провел 19 матчей, в которых получил пять желтых карточек.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2017 06:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 25 апреля 2017, 07:36

      Отличный защитник и скромный человек! Его отец - Геннадий Денисов в своё время был капитаном ташкентского Пахтакора, с пушечным ударом. Помню, как однажды, в 80-х годах, со штрафного с центрального круга забил гол! Это было что-то!

      5
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > spartakuz 25 апреля 2017, 13:57

      В сборную бы его нашу.

      1
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz > Nesterenko 25 апреля 2017, 15:16

      Не получится. Он уже задействован в сб. Узбекистана.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > spartakuz 25 апреля 2017, 16:26

      Да знаю, очень бы был кстати в сборной быть на проблемном левом фланге обороны....

      1
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      Рейтинг: +35

      Мудрый Каа > spartakuz 25 апреля 2017, 18:47

      У Виталия тоже удар не слабый.

      2
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