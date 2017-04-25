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  • Виталий Денисов: «Безусловно, ЦСКА сыграл в моей жизни не последнюю роль»

Виталий Денисов: «Безусловно, ЦСКА сыграл в моей жизни не последнюю роль»

25 апреля 2017, 06:58
5

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов дал понять, что не испытывает особых чувств к ЦСКА. Напомним, что футболист выступал за армейский клуб с 2003 по 2006 год.

– У вас что-то екает, когда слышите про ЦСКА?

– Безусловно, ЦСКА сыграл в моей жизни не последнюю роль. Но сказать, что что-то екает, я не могу. Все-таки я играл за вторую команду. За первый состав провел лишь несколько матчей в Кубке. Но все равно приятно вспоминать то время. Я тогда привыкал к России, поездил по стране. Стал чемпионом России за второй состав, выигрывал Кубок, присутствовал на победном матче в финале Кубка УЕФА. Ничего плохого против ЦСКА не имею, но сейчас я футболист «Локомотива». Когда выхожу на поле, бьюсь за железнодорожников, а не живу воспоминаниями.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Денисов провел 19 матчей, в которых получил пять желтых карточек.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Денисов Виталий
Комментарии (5)
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spartakuz
1493094965
Отличный защитник и скромный человек! Его отец - Геннадий Денисов в своё время был капитаном ташкентского Пахтакора, с пушечным ударом. Помню, как однажды, в 80-х годах, со штрафного с центрального круга забил гол! Это было что-то!
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