Виталий Денисов: «Безусловно, ЦСКА сыграл в моей жизни не последнюю роль»

Отличный защитник и скромный человек! Его отец - Геннадий Денисов в своё время был капитаном ташкентского Пахтакора, с пушечным ударом. Помню, как однажды, в 80-х годах, со штрафного с центрального круга забил гол! Это было что-то!
Защитник «Локомотива» Виталий Денисов дал понять, что не испытывает особых чувств к ЦСКА. Напомним, что футболист выступал за армейский клуб с 2003 по 2006 год.
– У вас что-то екает, когда слышите про ЦСКА?
– Безусловно, ЦСКА сыграл в моей жизни не последнюю роль. Но сказать, что что-то екает, я не могу. Все-таки я играл за вторую команду. За первый состав провел лишь несколько матчей в Кубке. Но все равно приятно вспоминать то время. Я тогда привыкал к России, поездил по стране. Стал чемпионом России за второй состав, выигрывал Кубок, присутствовал на победном матче в финале Кубка УЕФА. Ничего плохого против ЦСКА не имею, но сейчас я футболист «Локомотива». Когда выхожу на поле, бьюсь за железнодорожников, а не живу воспоминаниями.
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Денисов провел 19 матчей, в которых получил пять желтых карточек.