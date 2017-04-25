Виталий Денисов: «Безусловно, ЦСКА сыграл в моей жизни не последнюю роль»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов дал понять, что не испытывает особых чувств к ЦСКА. Напомним, что футболист выступал за армейский клуб с 2003 по 2006 год.

– У вас что-то екает, когда слышите про ЦСКА?

– Безусловно, ЦСКА сыграл в моей жизни не последнюю роль. Но сказать, что что-то екает, я не могу. Все-таки я играл за вторую команду. За первый состав провел лишь несколько матчей в Кубке. Но все равно приятно вспоминать то время. Я тогда привыкал к России, поездил по стране. Стал чемпионом России за второй состав, выигрывал Кубок, присутствовал на победном матче в финале Кубка УЕФА. Ничего плохого против ЦСКА не имею, но сейчас я футболист «Локомотива». Когда выхожу на поле, бьюсь за железнодорожников, а не живу воспоминаниями.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Денисов провел 19 матчей, в которых получил пять желтых карточек.