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    Бубнов: «Я бы показал красную карточку Акинфееву за фол на Фатае в матче с «Уфой»

    По мнению эксперта Александра Бубнова, нарушение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева на нападающем «Уфы» Кеинде Фатае в матче 24-го тура РФПЛ заслуживало удаления. Главный же арбитр встречи Владислав Безбородов ограничился лишь предупреждением армейскому стражу ворот, сбившему нигерийца, когда тот выходил один на один.

    Напомним, что в итоге красно-синие добились победы со счетом 2:0.

    «Вообще этот момент был похож на фол последней надежды. Я бы показал красную карточку Акинфееву», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    24.04.2017 20:17
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 25 апреля 2017, 19:06

      Надо было бы Уфе пеналь забивать и всё было бы ок.

      0
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      Рейтинг: +190

      Konb48 25 апреля 2017, 18:25

      Даже Карпин сказал, что это желтая, какие могут быть споры)))

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 25 апреля 2017, 01:25

      Повторы с таких ракурсов, что непонятно ничего. Но вообще я думаю это максимум желтая. Фола последней надежды тут нет.

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 24 апреля 2017, 23:36

      Судья выбрал бабло! )

      2
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 24 апреля 2017, 23:15

      во-первых, мяч был прокинут слишком сильно, и Фатай вряд ли бы без столкновения остался бы с мячом, мяч оказался бы либо у защитника, либо за лицевой
      во-вторых, Акинфеев бежал на мяч и врезался в нападающего, когда пытался остановиться, корпус в корпус, инерция штука необратимая, столкновение вряд ли можно было бы избежать, с учётом траекторий игроков
      в-третьих, Бубнов известная свинка, так что судить непредвзято он не может в данном эпизоде

      в общем, желтая и опасный штрафной, вполне справедливое решение в данном эпизоде

      -1
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel > Masteralex 25 апреля 2017, 06:49

      любому ДРУГОМУ вратарю Безбородов в подобной ситуации показал бы КРАСНУЮ карточку...

      ситуация "пограничная"!!! ЦСКА следует радоваться, что у Акинфеева такой АВТОРИТЕТ!!!

      без Игоря в этой игре ЦСКА мог проиграть....

      -1
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      Рейтинг: +31

      ArmyaneVpered 24 апреля 2017, 21:36

      Что ещё можно ожидать от такого "эксперта" ?)

      -1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 24 апреля 2017, 21:26

      Вопрос в чём: судим "буквоедски" или "по европейским стандартам"...Если строго по правилам, тогда да, можно квалифицировать фол Акинфеева как "фол последней надежды", повторюсь МОЖНО ...но по европейским стандартам, если не было откровенной грубости или момент неоднозначный, дабы "не ломать игру" судья НЕ должен в таких случаях прибегать к высшей мере наказания...и кому как не Александру Викторовичу, который периодически комментирует и разбирает и матчи ЛЧ и ЛЕ, не знать об этом...

      0
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      Рейтинг: +6901

      sochi-2013 24 апреля 2017, 21:22

      К бабке не ходи!

      1
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      Рейтинг: +120

      ШАНс 24 апреля 2017, 21:17

      на видео видно, что вратарь не играл в мяч, а умышленно врезался в нападающего, учитывая, что больше за ними никого не было - однозначно "фол последней надежды"-прямая красная карточка

      4
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      Рейтинг: +19

      Темыч562147 24 апреля 2017, 20:48

      Никакой там красной карточкой и не пахло.Акинфеев грубо не играл.и Фатай мяч далеко прокинул а там защитник ЦСКА был.

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 > Темыч562147 24 апреля 2017, 21:24

      А за что тогда Акинфеев жёлтую получил ! По твоему ,ему карточку на усиленное питание надо было дать,да ?

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