Бубнов: «Я бы показал красную карточку Акинфееву за фол на Фатае в матче с «Уфой»

По мнению эксперта Александра Бубнова, нарушение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева на нападающем «Уфы» Кеинде Фатае в матче 24-го тура РФПЛ заслуживало удаления. Главный же арбитр встречи Владислав Безбородов ограничился лишь предупреждением армейскому стражу ворот, сбившему нигерийца, когда тот выходил один на один.

Напомним, что в итоге красно-синие добились победы со счетом 2:0.

«Вообще этот момент был похож на фол последней надежды. Я бы показал красную карточку Акинфееву», – сказал Бубнов.