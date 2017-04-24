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  • Бубнов: «Я бы показал красную карточку Акинфееву за фол на Фатае в матче с «Уфой»

Бубнов: «Я бы показал красную карточку Акинфееву за фол на Фатае в матче с «Уфой»

24 апреля 2017, 20:17
16

По мнению эксперта Александра Бубнова, нарушение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева на нападающем «Уфы» Кеинде Фатае в матче 24-го тура РФПЛ заслуживало удаления. Главный же арбитр встречи Владислав Безбородов ограничился лишь предупреждением армейскому стражу ворот, сбившему нигерийца, когда тот выходил один на один.

Напомним, что в итоге красно-синие добились победы со счетом 2:0.

«Вообще этот момент был похож на фол последней надежды. Я бы показал красную карточку Акинфееву», – сказал Бубнов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Акинфеев Игорь Фатай Кеинде Бубнов Александр
Комментарии (16)
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VVM1964
1493055068
И ТРИНДЕЦ БЫЛ БЫ ЦСКА В ЭТОМ МАТЧЕ .
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опус 2
1493055300
Красная однозначно !
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LINED
1493055353
Согласен, думаю, случись этот эпизод на 60 минуте, показал бы красную
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Темыч562147
1493056107
Никакой там красной карточкой и не пахло.Акинфеев грубо не играл.и Фатай мяч далеко прокинул а там защитник ЦСКА был.
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ШАНс
1493057828
на видео видно, что вратарь не играл в мяч, а умышленно врезался в нападающего, учитывая, что больше за ними никого не было - однозначно "фол последней надежды"-прямая красная карточка
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sochi-2013
1493058153
К бабке не ходи!
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ProstoPolzovatel
1493058403
Вопрос в чём: судим "буквоедски" или "по европейским стандартам"...Если строго по правилам, тогда да, можно квалифицировать фол Акинфеева как "фол последней надежды", повторюсь МОЖНО ...но по европейским стандартам, если не было откровенной грубости или момент неоднозначный, дабы "не ломать игру" судья НЕ должен в таких случаях прибегать к высшей мере наказания...и кому как не Александру Викторовичу, который периодически комментирует и разбирает и матчи ЛЧ и ЛЕ, не знать об этом...
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ArmyaneVpered
1493059012
Что ещё можно ожидать от такого "эксперта" ?)
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Masteralex
1493064915
во-первых, мяч был прокинут слишком сильно, и Фатай вряд ли бы без столкновения остался бы с мячом, мяч оказался бы либо у защитника, либо за лицевой во-вторых, Акинфеев бежал на мяч и врезался в нападающего, когда пытался остановиться, корпус в корпус, инерция штука необратимая, столкновение вряд ли можно было бы избежать, с учётом траекторий игроков в-третьих, Бубнов известная свинка, так что судить непредвзято он не может в данном эпизоде в общем, желтая и опасный штрафной, вполне справедливое решение в данном эпизоде
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_Kesh_Suntar_
1493066173
Судья выбрал бабло! )
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