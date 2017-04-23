Кубок Англии. «Арсенал» переиграл «Манчестер Сити» и вышел в финал

Полуфинал Кубка Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» завершился победой лондонского клуба со счетом 2:1. В основное время голами отметились Серхио Агуэро и Начо Монреаль. В дополнительное – победный мяч забил Алексис Санчес.

Финальный матч состоится 27-го мая на «Уэмбли». Команда Арсена Венгера сыграет с «Челси», который в субботу обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:2.

Кубок Англии. Полуфинал

Арсенал – Манчестер Сити – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Агуэро, 62; 1:1 – Монреаль, 71; 2:1 – Санчес, 101.

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