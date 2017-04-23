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Кубок Англии. «Арсенал» переиграл «Манчестер Сити» и вышел в финал

23 апреля 2017, 19:35
5

Полуфинал Кубка Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» завершился победой лондонского клуба со счетом 2:1. В основное время голами отметились Серхио Агуэро и Начо Монреаль. В дополнительное – победный мяч забил Алексис Санчес.

Финальный матч состоится 27-го мая на «Уэмбли». Команда Арсена Венгера сыграет с «Челси», который в субботу обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:2.

Кубок Англии. Полуфинал

Арсенал – Манчестер Сити – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Агуэро, 62; 1:1 – Монреаль, 71; 2:1 – Санчес, 101.

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Результаты Кубка Англии

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Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Лиги Арсенал Манчестер Сити
Комментарии (5)
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LMI
1492965794
Да Отлично Арсенал !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Garrincha58
1492966258
два дня кайфового футбола кубок Англии даже круче ЛЧ !!!,не то что наши недокоманды особенно мАсковские и Зенит все для них и стадионы и зарплаты ,а играют как в штаны наклали
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dzhanavar
1492966535
Пеп,ты не Конте,чтобы сделать двойную замену,и выиграть...)))) А вообще то тебе пора...домой...))) Прослал ты всё,что только можно было... "великий"))))
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Luis Figo
1492968241
И опять судьи вмешались отменив чистый гол в ворота Арсенала!
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marslond
1492975699
Молодцы канониры))) Просто красавцы)))
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