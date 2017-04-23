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    Кубок Англии. «Арсенал» переиграл «Манчестер Сити» и вышел в финал

    Полуфинал Кубка Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» завершился победой лондонского клуба со счетом 2:1. В основное время голами отметились Серхио Агуэро и Начо Монреаль. В дополнительное – победный мяч забил Алексис Санчес.

    Финальный матч состоится 27-го мая на «Уэмбли». Команда Арсена Венгера сыграет с «Челси», который в субботу обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:2.

    Кубок Англии. Полуфинал

    Арсенал – Манчестер Сити – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Агуэро, 62; 1:1 – Монреаль, 71; 2:1 – Санчес, 101.

    Календарь Кубка Англии

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2017 19:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1381

      marslond 23 апреля 2017, 22:28

      Молодцы канониры))) Просто красавцы)))

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 23 апреля 2017, 20:24

      И опять судьи вмешались отменив чистый гол в ворота Арсенала!

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 23 апреля 2017, 19:55

      Пеп,ты не Конте,чтобы сделать двойную замену,и выиграть...)))) А вообще то тебе пора...домой...))) Прослал ты всё,что только можно было... "великий"))))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 апреля 2017, 19:50

      два дня кайфового футбола кубок Англии даже круче ЛЧ !!!,не то что наши недокоманды особенно мАсковские и Зенит все для них и стадионы и зарплаты ,а играют как в штаны наклали

      1
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      Рейтинг: +421

      LMI 23 апреля 2017, 19:43

      Да
      Отлично Арсенал !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      2
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