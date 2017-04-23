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  • Кубок Англии. «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют за выход в финал турнира

Кубок Англии. «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют за выход в финал турнира

23 апреля 2017, 16:10
7

Сегодня «Арсенал» и «Манчестер Сити» на стадионе «Уэмбли» проведут полуфинальный матч Кубка Англии. Победитель пары в финале турнира сыграет с «Челси». Последний раз «канониры» выигрывали у «Манчестер Сити» в официальном матче в конце 2015 года, обыграв их в 17-м туре АПЛ со счетом 2:1.

«Бомбардир» предоставляет возможность купить трансляцию встречи. Текстовая трансляция игры начнется в 17:00 по московскому времени.

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Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Арсенал Манчестер Сити
Комментарии (7)
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Казак88
1492921501
Первый полуфинал был хорош
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GenghisKhan
1492925347
Последняя возможность для Арсена чтоб реабилитироваться...
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Dima4ka_22
1492927258
долой венгера
Ответить
dzhanavar
1492927999
Вчера Конте выдал ещё один тактический урок. После цирка на новой Питерской арене,МатчТВ показал шедевральное представление футболного искуство на старом "Уэмбли"... И стало ещё понятнее,увы,нам не место на этом празднике жизни...
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demir301
1492928199
Думаю этот полуфинал тоже порадует !!!Надеюсь!
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Mahone
1492928450
Думаю игра будет интересная,кто фаворит?Думаю Арсенал!!!!!!!!!!
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TY13R
1492930675
Арсенал не даст Гвардеоле надежду хоть на какой-то титул)))
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