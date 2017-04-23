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    Кубок Англии. «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют за выход в финал турнира

    Сегодня «Арсенал» и «Манчестер Сити» на стадионе «Уэмбли» проведут полуфинальный матч Кубка Англии. Победитель пары в финале турнира сыграет с «Челси». Последний раз «канониры» выигрывали у «Манчестер Сити» в официальном матче в конце 2015 года, обыграв их в 17-м туре АПЛ со счетом 2:1.

    «Бомбардир» предоставляет возможность купить трансляцию встречи. Текстовая трансляция игры начнется в 17:00 по московскому времени.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2017 16:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +169

      TY13R 23 апреля 2017, 09:57

      Арсенал не даст Гвардеоле надежду хоть на какой-то титул)))

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 апреля 2017, 09:20

      Думаю игра будет интересная,кто фаворит?Думаю Арсенал!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +95

      demir301 23 апреля 2017, 09:16

      Думаю этот полуфинал тоже порадует !!!Надеюсь!

      1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 23 апреля 2017, 09:13

      Вчера Конте выдал ещё один тактический урок. После цирка на новой Питерской арене,МатчТВ показал шедевральное представление футболного искуство на старом "Уэмбли"... И стало ещё понятнее,увы,нам не место на этом празднике жизни...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Dima4ka_22 23 апреля 2017, 09:00

      долой венгера

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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 23 апреля 2017, 08:29

      Последняя возможность для Арсена чтоб реабилитироваться...

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      Рейтинг: +1318

      Казак88 23 апреля 2017, 07:25

      Первый полуфинал был хорош

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