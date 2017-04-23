Кубок Англии. «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют за выход в финал турнира

Сегодня «Арсенал» и «Манчестер Сити» на стадионе «Уэмбли» проведут полуфинальный матч Кубка Англии. Победитель пары в финале турнира сыграет с «Челси». Последний раз «канониры» выигрывали у «Манчестер Сити» в официальном матче в конце 2015 года, обыграв их в 17-м туре АПЛ со счетом 2:1.

«Бомбардир» предоставляет возможность купить трансляцию встречи. Текстовая трансляция игры начнется в 17:00 по московскому времени.

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