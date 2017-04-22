Кейн считает, что «Тоттенхэм» был лучше «Челси»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, ставший автором одного из забитых мячей в полуфинале Кубка Англии против «Челси» (2:4), подвел итоги игры.

«Я считаю, что сегодня был выглядели лучше, чем «Челси», мы показали интеерсную игру, но не смогли победить. Увы, таков футбол. Когда нам удалось сравнять счет второй раз, все подумали, что мы можем выиграть. Но пропущенный гол со стандарта все испортил. Очень сложно смириться с этим поражением», – сказал футболист.

«Челси» в финале Кубка Англии встретиться с победителем пары «Арсенал» – «Манчестер Сити».