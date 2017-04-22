Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кейн считает, что «Тоттенхэм» был лучше «Челси»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, ставший автором одного из забитых мячей в полуфинале Кубка Англии против «Челси» (2:4), подвел итоги игры.

    «Я считаю, что сегодня был выглядели лучше, чем «Челси», мы показали интеерсную игру, но не смогли победить. Увы, таков футбол. Когда нам удалось сравнять счет второй раз, все подумали, что мы можем выиграть. Но пропущенный гол со стандарта все испортил. Очень сложно смириться с этим поражением», – сказал футболист.

    «Челси» в финале Кубка Англии встретиться с победителем пары «Арсенал»«Манчестер Сити».

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2017 23:11
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 23 апреля 2017, 01:42

      Гарри чтобы ты не говорил - счет на табло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 апреля 2017, 23:59

      Дерьмом ты не был,но и высот не добился!XD(c)Залечь на дно в Брюгге!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 22 апреля 2017, 23:16

      Запомни такую фразу:
      -Когда лижут жо.у,будь на чеку,быть может её смачивают!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11