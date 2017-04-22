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    Иньеста раздумывает над продлением контракта с «Барселоной»

    «Барселона» предложила хавбеку Андресу Иньесте новое соглашение по схеме «2+1», однако капитан сине-гранатовых взял время на размышления. 32-летнего игрока смущает тот факт, что количество его игрового времени может существенно сократиться.

    Иньеста защищает цвета «блауграны» с 2002 года. Его действующий контракт истекает в июне 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 32 встречи, отметившись одним голом и шестью результативными передачами.

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    Источник: Marca

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    22.04.2017 15:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +64

      VITOLD37 23 апреля 2017, 08:14

      кто всю эту хрень пишет??? недавно была новость что подписал пожизненный контракт, теперь это, бред какой то

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      Рейтинг: -130

      калач 22 апреля 2017, 18:12

      Можно в Китай продать а себе Тилеманса взять

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