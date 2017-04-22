Иньеста раздумывает над продлением контракта с «Барселоной»

«Барселона» предложила хавбеку Андресу Иньесте новое соглашение по схеме «2+1», однако капитан сине-гранатовых взял время на размышления. 32-летнего игрока смущает тот факт, что количество его игрового времени может существенно сократиться.

Иньеста защищает цвета «блауграны» с 2002 года. Его действующий контракт истекает в июне 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 32 встречи, отметившись одним голом и шестью результативными передачами.

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