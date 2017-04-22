«Ювентус» поздравил Карреру с 53-летием

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера получил от «Ювентуса» поздравления в честь своего 53-летия, которое он отмечает сегодня, 22 апреля.

Итальянский специалист в течение пяти лет помогал нынешнему наставнику «Челси» Антонио Конте в туринском клубе, а после два года и в национальной сборной.

Красно-белые пригласили Карреру в качестве тренера защитников перед началом нынешнего сезона. Однако уже совсем скоро он возглавил команду после увольнения Дмитрия Аленичева.

После 23-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в своем активе 54 очка и опережая ближайших преследователей ЦСКА (24 игры) и «Зенит» на семь и 11 очков соответственно.

В субботу, 22 апреля красно-белые на выезде встретятся с «Ростовом» в рамках 24-го тура Премьер-лиги. Начало – в 16:30 по московскому времени.