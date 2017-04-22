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    «Ювентус» поздравил Карреру с 53-летием

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера получил от «Ювентуса» поздравления в честь своего 53-летия, которое он отмечает сегодня, 22 апреля.

    Итальянский специалист в течение пяти лет помогал нынешнему наставнику «Челси» Антонио Конте в туринском клубе, а после два года и в национальной сборной.

    Красно-белые пригласили Карреру в качестве тренера защитников перед началом нынешнего сезона. Однако уже совсем скоро он возглавил команду после увольнения Дмитрия Аленичева.

    После 23-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в своем активе 54 очка и опережая ближайших преследователей ЦСКА (24 игры) и «Зенит» на семь и 11 очков соответственно.

    В субботу, 22 апреля красно-белые на выезде встретятся с «Ростовом» в рамках 24-го тура Премьер-лиги. Начало – в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    22.04.2017 12:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 22 апреля 2017, 16:13

      Считаю что только благодаря Каррере Спартак так близок к чемпионству, спартачи должны его на руках носить

      0
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 22 апреля 2017, 13:25

      может в сборную его?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      Ветеран17 22 апреля 2017, 13:14

      Массимо наш новый Ленин!!!

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 22 апреля 2017, 12:41

      Массимо наш тренер!!!

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