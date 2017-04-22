«Ювентус» поздравил Карреру с 53-летием

Считаю что только благодаря Каррере Спартак так близок к чемпионству, спартачи должны его на руках носить
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера получил от «Ювентуса» поздравления в честь своего 53-летия, которое он отмечает сегодня, 22 апреля.
Итальянский специалист в течение пяти лет помогал нынешнему наставнику «Челси» Антонио Конте в туринском клубе, а после два года и в национальной сборной.
Красно-белые пригласили Карреру в качестве тренера защитников перед началом нынешнего сезона. Однако уже совсем скоро он возглавил команду после увольнения Дмитрия Аленичева.
После 23-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в своем активе 54 очка и опережая ближайших преследователей ЦСКА (24 игры) и «Зенит» на семь и 11 очков соответственно.
В субботу, 22 апреля красно-белые на выезде встретятся с «Ростовом» в рамках 24-го тура Премьер-лиги. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Bianconero prima in campo, e poi in panchina. Auguri al grande Massimo #Carrera! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/TlrK5JxhfZ— JuventusFC (@juventusfc) 22 апреля 2017 г.