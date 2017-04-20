Пике: «Камп Ноу» аплодирует команде, несмотря на вылет из Лиги чемпионов. А кто-то привык слышать свист»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:0) сравнил болельщиков каталонцев и «Реала», которые освистывали нападающего Криштиану Роналду. Напомним, каталонцы выбыли из турнира после поражения по сумме двух матчей от итальянского клуба со счетом 0:3.

«Посмотрите, как на «Камп Ноу» аплодируют своей команде, вылетевшей из Лиги чемпионов. Другие привыкли слышать свист, несмотря на выход в следующую стадию», – написал футболист в своем аккаунте в Twitter.

«Барселоне» 23 апреля предстоит встретиться с «Реалом» в рамках 33-го тура Примеры.