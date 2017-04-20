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    Пике: «Камп Ноу» аплодирует команде, несмотря на вылет из Лиги чемпионов. А кто-то привык слышать свист»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:0) сравнил болельщиков каталонцев и «Реала», которые освистывали нападающего Криштиану Роналду. Напомним, каталонцы выбыли из турнира после поражения по сумме двух матчей от итальянского клуба со счетом 0:3.

    «Посмотрите, как на «Камп Ноу» аплодируют своей команде, вылетевшей из Лиги чемпионов. Другие привыкли слышать свист, несмотря на выход в следующую стадию», – написал футболист в своем аккаунте в Twitter.

    «Барселоне» 23 апреля предстоит встретиться с «Реалом» в рамках 33-го тура Примеры.

    Источник: Twitter

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    20.04.2017 16:28
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +617

      nelez 22 апреля 2017, 12:14

      Привычка Камп Ноу-аплодировать проигравшим

      0
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    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 21 апреля 2017, 10:35

      бла-бла-бла как обычно.

      А момент, когда заменяли Хаби Алонсо - весь стадион апплодировал, несмотря на то, что он игрок Баварии. Просто публика требовательная - плохо играешь - освистают, сыграешь хорошо - поддержат. Это мотивирует.

      Вспомните когда Роналдиньо отыграл один из шикарнейших матчей против Реала - весь стадион ему рукоплескал за красивую игру

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 21 апреля 2017, 09:14

      Я вот все не понимаю - что вы тут опять разнылись?))
      Он клевещет? Он лжет?)
      Нет, просто, как обычно - правда - всегда обидна, вот ваши пуканы и рвутся)

      -1
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      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > DeStar 24 апреля 2017, 09:18

      Ну это твои фантазии.
      А он никого не оскорблял.
      Сказал только то, что реально было.

      -1
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      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > DeStar 25 апреля 2017, 16:40

      Аааа)
      То есть - тут все разнылись из-за того, что Пике много говорит??)
      А не из-за слов конкретных?)
      Ну тогда молодцы)

      -1
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      Рейтинг: +87

      CMRDSA7 21 апреля 2017, 08:27

      гнильё

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 21 апреля 2017, 08:12

      Иди играй лучше трепло,

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1130

      petr69 20 апреля 2017, 23:02

      Аплодисменты будут 23.04

      0
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      Рейтинг: +25

      Johnny2la 20 апреля 2017, 22:52

      Не, он, конечно, всегда трепался лучше, чем играл, но в последнее время у меня возникает ощущение, что он каким-то немыслимым образом познакомился и поддерживает тесное общение с г-ном Дзюбой!! Ребятам по завершении карьеры можно свое шоу будет открывать или видео-блог в духе BADComedian

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 20 апреля 2017, 22:42

      Они наверно Юве аплодировали, который дважды сумел оставить ворота сухими.

      6
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 20 апреля 2017, 20:26

      Да аплодируют а что больше им остается если все вы неспособны забить всего один гол за 90 минут, пусть даже Юве с великолепным Буффоном! Утешают ребенка у которого отобрали мяч! ))

      0
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      Рейтинг: +10

      KostjaSh 20 апреля 2017, 20:06

      Побыстрее бы он уже закончил карьеру.

      -1
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > KostjaSh 21 апреля 2017, 08:05

      Я думаю на этом не закончится)))

      0
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