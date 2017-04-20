Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пике: «Камп Ноу» аплодирует команде, несмотря на вылет из Лиги чемпионов. А кто-то привык слышать свист»

Пике: «Камп Ноу» аплодирует команде, несмотря на вылет из Лиги чемпионов. А кто-то привык слышать свист»

20 апреля 2017, 16:28
34

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:0) сравнил болельщиков каталонцев и «Реала», которые освистывали нападающего Криштиану Роналду. Напомним, каталонцы выбыли из турнира после поражения по сумме двух матчей от итальянского клуба со счетом 0:3.

«Посмотрите, как на «Камп Ноу» аплодируют своей команде, вылетевшей из Лиги чемпионов. Другие привыкли слышать свист, несмотря на выход в следующую стадию», – написал футболист в своем аккаунте в Twitter.

«Барселоне» 23 апреля предстоит встретиться с «Реалом» в рамках 33-го тура Примеры.

Источник: Twitter
Испания. Примера Лига чемпионов Барселона Реал Пике Жерар Роналду Криштиану
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Protosser
1492695131
Красавчег))
Ответить
moneyonstart
1492695882
Душный Глор. Лучше бы Дибалу держал в первом матче.
Ответить
МЮЮЮЮЮЮЮЮ
1492695954
А Че остаётся только глорить)))) когда играть не можешь)
Ответить
Munez89
1492697008
Ничего не имею против Барсы, но Пике реально зае..ал уже со своим нытьём и всякими подколами в адрес Реала.Ну не переносишь ты их, выйди выходные отгрузи гол и победи, а то ноет то с офсайдами, то со свистами, то за отдельнее Каталонии, уже реально достал!Рамос должен был позвонить ему и дать пи..ы!
Ответить
Lera_Sve
1492698040
Почему Пике еще в сборной не отмундохали?
Ответить
Kybik-Pybik
1492703136
Пике просто ебанько...
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1492706219
Пике снова в своем репертуре! Опять строит какие-то кляузы, ведет себя как бабка на базаре. Будь ты на конец мужчиной! Проиграл, уди красиво и не нужно рассуждать и распускать сплетни. Я что-то не разу не слышал из уст Рамоса, критику или троллинг в адрес "Барселоны". А ведь Рамос мог еще сильнее "убить словом" "Барселону" и поводов для этого хоть отбавляй. Взять хотя бы матч с ПСЖ. Но наш капитан не такой! Он выше этих бабских поступков Пике. Он настоящий мужчина, который вытаскиевает клуб почти во всех ситуациях. Я что-то не помню, чтобы за всю карьеру Пике, переворачивал ход мачта с ног на голову !
Ответить
KostjaSh
1492707987
Побыстрее бы он уже закончил карьеру.
Ответить
Luis Figo
1492709201
Да аплодируют а что больше им остается если все вы неспособны забить всего один гол за 90 минут, пусть даже Юве с великолепным Буффоном! Утешают ребенка у которого отобрали мяч! ))
Ответить
forward33
1492717354
Они наверно Юве аплодировали, который дважды сумел оставить ворота сухими.
Ответить
Главные новости
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
3
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
4
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
3
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
3
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
2
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
3
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
10
Все новости
Все новости
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
01:50
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
Вчера, 16:17
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
Вчера, 15:05
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
Вчера, 13:43
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
Вчера, 09:11
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
Вчера, 01:30
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+