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  • Газзаев: «Несмотря на все старания нечистоплотных политиканов, 21-й чемпионат мира по футболу пройдет в России»

Газзаев: «Несмотря на все старания нечистоплотных политиканов, 21-й чемпионат мира по футболу пройдет в России»

20 апреля 2017, 12:37
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Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал высказывание американского сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, призвавшего ФИФА лишить Россию права на проведение ЧМ-2018.

«Высказывания сенатора Блюменталя абсолютно недопустимы для политика такого ранга. Это не имеет ничего общего с дипломатической критикой, это прямые оскорбления президента России, а в его лице – всего российского народа. Сенатор Блюменталь, видимо, не в курсе, что российская операция в Сирии проводится по приглашению президента Асада, что именно наша страна вносит самый большой вклад в борьбу с международным терроризмом, тогда как США и их союзники до сих пор не могут определиться, кого поддерживать – террористов или законную сирийскую армию.

Западная пропаганда перешла все границы дозволенного в своих нападках на Россию.Ни один чемпионат ни по одному виду спорта в истории не был окружен таким негативным медийным ажиотажем, причем запрос на этот ажиотаж создают западные политики. Несмотря на все старания нечистоплотных политиканов, 21-й чемпионат мира по футболу пройдет в нашей стране на самом высоком уровне», – сказал Газзаев.

Матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Газзаев Валерий
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21. Нас ждет футбольное очко.
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