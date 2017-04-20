«Наполи» может купить Щесны не дороже 10 миллионов

Голкипер «Ромы» Войцех Щесны может начать следующий сезон в составе «Наполи», сообщает La Gazzetta dello Sport. Права на футболиста принадлежат «Арсеналу», а в Риме он играет на правах аренды. Столичный клуб готов по завершению сезона выкупить игрока. Известно, что в Лондоне на своего вратаря не рассчитывают и готовы его продать.

В «Наполи» готовы побороться за голкипера. Сообщается, что сумма сделки может составить 10 миллионов евро. В неаполитанском клубе есть определенные проблемы с вратарской линией, учитывая недавнюю травму 34-летнего Пепе Рейны.