Мбаппе назвал свой лучший гол в Лиге чемпионов

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе рад, что его команда делает ставку на атакующий стиль игры в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В семи матчах он пять раз поражал ворота соперников.

«Это был невероятный сезон. Мы наслаждаемся своей игрой на поле. Надеемся, что продолжим выступать в том же духе. Стараемся не испытывать давления. Играем так, как мы привыкли это обычно делать. Мы показываем атакующий футбол. Это у нас получается лучше всего. Сегодня это помогло нам пробиться в полуфинал.

Лига чемпионов – очень сложный турнир. Нельзя терять концентрацию ни на секунду. Из пяти мячей, что я забил в этом турнире, самым любимым является мой второй гол в первом матче с дортмундской «Боруссией», – сказал Мбаппе.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Монако» – «Боруссия» закончился со счетом 3:1. В первой встрече также были сильнее французы – 3:2.