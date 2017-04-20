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    Мбаппе назвал свой лучший гол в Лиге чемпионов

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе рад, что его команда делает ставку на атакующий стиль игры в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В семи матчах он пять раз поражал ворота соперников.

    «Это был невероятный сезон. Мы наслаждаемся своей игрой на поле. Надеемся, что продолжим выступать в том же духе. Стараемся не испытывать давления. Играем так, как мы привыкли это обычно делать. Мы показываем атакующий футбол. Это у нас получается лучше всего. Сегодня это помогло нам пробиться в полуфинал.

    Лига чемпионов – очень сложный турнир. Нельзя терять концентрацию ни на секунду. Из пяти мячей, что я забил в этом турнире, самым любимым является мой второй гол в первом матче с дортмундской «Боруссией», – сказал Мбаппе.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Монако» – «Боруссия» закончился со счетом 3:1. В первой встрече также были сильнее французы – 3:2.

    Источник: УЕФА

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    20.04.2017 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 20 апреля 2017, 08:47

      Молодая звезда, по любому летом купят

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