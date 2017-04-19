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  • Рейнгольд: «Спартак» уже чемпион? Что за чушь? Два-три матча проиграл – и все, вас догонят»

Рейнгольд: «Спартак» уже чемпион? Что за чушь? Два-три матча проиграл – и все, вас догонят»

19 апреля 2017, 23:19
20

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что преждевременно называть «Спартак» чемпионом России нынешнего сезона.

Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ единоличное первое место, имея преимущество в 10 очков над ближайшим преследователем.

«Вот сейчас еще говорят, что «Спартак» уже чемпион России. Что за чушь вообще? Как можно такое говорить, когда еще семь туров, когда играть с ЦСКА, «Ростовом»? «Спартак» играет здорово, но он никакой еще не чемпион. Преимущество можно растратить за пять-шесть минут. Два-три матча проиграл – и все, вас догонят.

Всегда надо быть во всеоружии. Сейчас ведь соперники играют против «Спартака» как звери! Я предостерегаю игроков «Спартака» от чванства и вальяжности. Футбол не прощает такого отношения к игре. Надеюсь, что они меня слышат», – сказал Рейнгольд.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (20)
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oyabun
1492633664
Приятно что Рейнгольд так переживает за Спартак. Впрочем как и все мы. И всё же я думаю, вряд ли игроки Спартака настолько могут расслабиться, чтобы проиграть как говорит Рейнгольд, 3 игры. Надо верить в свою любимую команду, иначе какой тогда смысл за неё "болеть"?
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Юрэс
1492634106
Н НИХ себе критик ху. .....ев
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Atom2020
1492636524
Рейнгольд и Мутко определенно что-то знают ... это заговор)))
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piligrim1986
1492665507
ну в общем и целом он прав.
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subbotaspartak
1492680962
Да, Спартак ещё может что-то сыграть не так, Но и бомжи с конями ещё наверняка проиграют сами. Наше дело верить и болеть, А Спартаку всех "рейнгольцев" растереть.
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n1hat
1492684631
Все говорят, что отрыв может сократиться, а он всё увеличивается и увеличивается)
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Mahone
1492688648
НЕ возможно расстерять такое приемущество,как бы вы не хотели!!!!!!!!!!
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Чеба
1492705569
А 5 дней назад он говорил совсем другое! Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (0:0) выразил мнение, что с показанной в данной встрече игре московский клуб не сможет стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона.
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GeorgeXIII
1492722781
ну работа у него такая: то так говорить, то сяк.Но лишь бы говорить
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_Kesh_Suntar_
1492727601
Остался ЦСКА даже ничья и все чемп!
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