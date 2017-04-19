Рейнгольд: «Спартак» уже чемпион? Что за чушь? Два-три матча проиграл – и все, вас догонят»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что преждевременно называть «Спартак» чемпионом России нынешнего сезона.

Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ единоличное первое место, имея преимущество в 10 очков над ближайшим преследователем.

«Вот сейчас еще говорят, что «Спартак» уже чемпион России. Что за чушь вообще? Как можно такое говорить, когда еще семь туров, когда играть с ЦСКА, «Ростовом»? «Спартак» играет здорово, но он никакой еще не чемпион. Преимущество можно растратить за пять-шесть минут. Два-три матча проиграл – и все, вас догонят.

Всегда надо быть во всеоружии. Сейчас ведь соперники играют против «Спартака» как звери! Я предостерегаю игроков «Спартака» от чванства и вальяжности. Футбол не прощает такого отношения к игре. Надеюсь, что они меня слышат», – сказал Рейнгольд.