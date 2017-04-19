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    Рейнгольд: «Спартак» уже чемпион? Что за чушь? Два-три матча проиграл – и все, вас догонят»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что преждевременно называть «Спартак» чемпионом России нынешнего сезона.

    Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ единоличное первое место, имея преимущество в 10 очков над ближайшим преследователем.

    «Вот сейчас еще говорят, что «Спартак» уже чемпион России. Что за чушь вообще? Как можно такое говорить, когда еще семь туров, когда играть с ЦСКА, «Ростовом»? «Спартак» играет здорово, но он никакой еще не чемпион. Преимущество можно растратить за пять-шесть минут. Два-три матча проиграл – и все, вас догонят.

    Всегда надо быть во всеоружии. Сейчас ведь соперники играют против «Спартака» как звери! Я предостерегаю игроков «Спартака» от чванства и вальяжности. Футбол не прощает такого отношения к игре. Надеюсь, что они меня слышат», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Р-Спорт

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    19.04.2017 23:19
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 21 апреля 2017, 01:33

      Остался ЦСКА даже ничья и все чемп!

      2
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 21 апреля 2017, 00:13

      ну работа у него такая: то так говорить, то сяк.Но лишь бы говорить

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 20 апреля 2017, 19:26

      А 5 дней назад он говорил совсем другое!

      Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (0:0) выразил мнение, что с показанной в данной встрече игре московский клуб не сможет стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 20 апреля 2017, 17:01

      уже нас не догонят.как татушки пели

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 20 апреля 2017, 14:44

      НЕ возможно расстерять такое приемущество,как бы вы не хотели!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +260

      n1hat 20 апреля 2017, 13:37

      Все говорят, что отрыв может сократиться, а он всё увеличивается и увеличивается)

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 апреля 2017, 13:28

      старый ворчун боится сглазить.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 апреля 2017, 12:36

      Да, Спартак ещё может что-то сыграть не так,
      Но и бомжи с конями ещё наверняка проиграют сами.
      Наше дело верить и болеть,
      А Спартаку всех "рейнгольцев" растереть.

      2
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      Рейтинг: +26

      pntrz 20 апреля 2017, 10:43

      раздадут медали на стадионе цска

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 20 апреля 2017, 08:32

      конечно никакой не чемпион, впереди важные матчи, по их итогам и судить можно

      0
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