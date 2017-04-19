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    Моуринью: «Марсьяль должен поработать, чтобы мне понравиться»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о взаимоотношениях с форвардом команды Антони Марсьялем. Португальский специалист отметил, что Марсьялю нужно больше работать для игры в основном составе.

    «Думаю, что у Марсьяля есть неплохой потенциал. Он сможет сыграть успешно в нашей команде. Но чтобы мне понравиться, он должен поработать», – рассказал Моуринью.

    В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Марсьяль провел 18 матчей, забив три гола и сделав четыре голевые передачи.

    Источник: Skysports

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    19.04.2017 17:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 20 апреля 2017, 09:21

      Такой талант сдувается на лавке МЮ,)

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Dgad 20 апреля 2017, 15:03

      давай поговорим почему он оказался на лавке? первые 2-3 месяца он играл в основе, и ничего не показал, так что ему действительно лучше поработать усерднее над своей игрой

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > dolf666 20 апреля 2017, 15:09

      Первые два три месяца при ком? При Мауре? Играл, но все меньше и меньше, потому что он на фланге играл, а должен играть в центре нападения.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Dgad 20 апреля 2017, 15:54

      так в прошлом сезоне при Ван Гаале он и играл ярко на левом фланге) ну а раз он не показывает должного уровня игры, то почему Маур обязан его выпускать в старте? и ладно бы какие-то мелочи не получались, но он отчаянно пытается выполнить результативное действие, но не получается ничего, начинает беситься и всю игру хмурое лицо. ему действительно лучше над собой поработать, может быть даже в аренду съездить в ту же Францию. и повторюсь, в начале сезона (а именно 2-3 месяца) у него было достаточно игрового времени, которым он не воспользовался

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