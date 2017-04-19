Моуринью: «Марсьяль должен поработать, чтобы мне понравиться»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о взаимоотношениях с форвардом команды Антони Марсьялем. Португальский специалист отметил, что Марсьялю нужно больше работать для игры в основном составе.

«Думаю, что у Марсьяля есть неплохой потенциал. Он сможет сыграть успешно в нашей команде. Но чтобы мне понравиться, он должен поработать», – рассказал Моуринью.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Марсьяль провел 18 матчей, забив три гола и сделав четыре голевые передачи.