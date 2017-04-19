Геркус: «Попытаемся сохранить Миранчука в «Локомотиве»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о перспективах полузащитника Алексея Миранчука. Напомним, что контракт игрока с «Локомотивом» заканчивается в ноябре 2017 года. Ранее на него претендовал казанский «Рубин».

«Хорошо, что Миранчук хочет что-то доказать. Он должен это делать независимо от того, есть эпопея вокруг него или нет. Алексей молодой и талантливый футболист, который должен прибавлять.

Мы поддерживали и будем его поддерживать. Безусловно, будем пытаться сохранить его в команде», – рассказал Геркус.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Миранчук провел за «Локомотив» 22 игры, забив два мяча и сделав шесть голевых передач.