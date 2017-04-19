Геркус: «Попытаемся сохранить Миранчука в «Локомотиве»

Да,действительно,на данный момент,Алексей Миранчук ведущий игрок Локомотива.Если его не дергать(т.е.оставить в Локомотиве,в привычной обстановке,с повышением зарплаты)может вырасти в молодую основу сборной России.
Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о перспективах полузащитника Алексея Миранчука. Напомним, что контракт игрока с «Локомотивом» заканчивается в ноябре 2017 года. Ранее на него претендовал казанский «Рубин».
«Хорошо, что Миранчук хочет что-то доказать. Он должен это делать независимо от того, есть эпопея вокруг него или нет. Алексей молодой и талантливый футболист, который должен прибавлять.
Мы поддерживали и будем его поддерживать. Безусловно, будем пытаться сохранить его в команде», – рассказал Геркус.
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Миранчук провел за «Локомотив» 22 игры, забив два мяча и сделав шесть голевых передач.