Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Геркус: «Попытаемся сохранить Миранчука в «Локомотиве»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о перспективах полузащитника Алексея Миранчука. Напомним, что контракт игрока с «Локомотивом» заканчивается в ноябре 2017 года. Ранее на него претендовал казанский «Рубин».

    «Хорошо, что Миранчук хочет что-то доказать. Он должен это делать независимо от того, есть эпопея вокруг него или нет. Алексей молодой и талантливый футболист, который должен прибавлять.

    Мы поддерживали и будем его поддерживать. Безусловно, будем пытаться сохранить его в команде», – рассказал Геркус.

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Миранчук провел за «Локомотив» 22 игры, забив два мяча и сделав шесть голевых передач.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2017 17:38
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 19 апреля 2017, 19:18

      Да,действительно,на данный момент,Алексей Миранчук ведущий игрок Локомотива.Если его не дергать(т.е.оставить в Локомотиве,в привычной обстановке,с повышением зарплаты)может вырасти в молодую основу сборной России.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 19 апреля 2017, 17:57

      Он ща играет, старается, чтобы его забрали в клуб побогаче и зп предложили ляма 3, интуиция подсказывает что зенит уже смотрит на него, хотя это возможно 2-й кокорин

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      lokoman92 19 апреля 2017, 17:50

      Да ни куда он пойдет, если только в аренду, без брата на контракт ни куда не уйдет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 апреля 2017, 17:45

      Миранчук свалит за бабками или в Рубин или ....?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11