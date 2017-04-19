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Геркус: «Попытаемся сохранить Миранчука в «Локомотиве»

19 апреля 2017, 17:38
4

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о перспективах полузащитника Алексея Миранчука. Напомним, что контракт игрока с «Локомотивом» заканчивается в ноябре 2017 года. Ранее на него претендовал казанский «Рубин».

«Хорошо, что Миранчук хочет что-то доказать. Он должен это делать независимо от того, есть эпопея вокруг него или нет. Алексей молодой и талантливый футболист, который должен прибавлять.

Мы поддерживали и будем его поддерживать. Безусловно, будем пытаться сохранить его в команде», – рассказал Геркус.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Миранчук провел за «Локомотив» 22 игры, забив два мяча и сделав шесть голевых передач.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Геркус Илья
Комментарии (4)
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Garrincha58
1492613138
Миранчук свалит за бабками или в Рубин или ....?
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lokoman92
1492613453
Да ни куда он пойдет, если только в аренду, без брата на контракт ни куда не уйдет)
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NEON-SM
1492613852
Он ща играет, старается, чтобы его забрали в клуб побогаче и зп предложили ляма 3, интуиция подсказывает что зенит уже смотрит на него, хотя это возможно 2-й кокорин
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Юрий Крутько
1492618722
Да,действительно,на данный момент,Алексей Миранчук ведущий игрок Локомотива.Если его не дергать(т.е.оставить в Локомотиве,в привычной обстановке,с повышением зарплаты)может вырасти в молодую основу сборной России.
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