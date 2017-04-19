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    Энрике: «Сейчас у «Барселоны» такая динамика, что нам забивают с легкостью»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о состоянии команды в преддверии ответного матча Лиги чемпионов против «Ювентуса». Напомним, первую встречу испанский клуб проиграл сопернику со счетом 0:3.

    «Тактика сейчас не имеет значения. Все зависит только от состояния футболистов. Сейчас у «Барселоны» наметилась такая динамика, что нам забивают с легкостью. Нужно это преодолеть, чтобы добиваться успехов», – рассказал Энрике.

    Ранее специалист поставил перед командой задачу забить «Ювентусу» пять мячей.

    Источник: Marca

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    19.04.2017 14:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 19 апреля 2017, 19:25

      Шо и сёдня тоже и опять снова..???

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