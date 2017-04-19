Энрике: «Сейчас у «Барселоны» такая динамика, что нам забивают с легкостью»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о состоянии команды в преддверии ответного матча Лиги чемпионов против «Ювентуса». Напомним, первую встречу испанский клуб проиграл сопернику со счетом 0:3.

«Тактика сейчас не имеет значения. Все зависит только от состояния футболистов. Сейчас у «Барселоны» наметилась такая динамика, что нам забивают с легкостью. Нужно это преодолеть, чтобы добиваться успехов», – рассказал Энрике.

Ранее специалист поставил перед командой задачу забить «Ювентусу» пять мячей.