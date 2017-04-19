Рамос: «Пике стоит пересмотреть матч с «ПСЖ»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал реакцию футболиста «Барселоны» Жерара Пике на неоднозначное судейство матча, а также гол, забитый Криштиану Роналду из оффсайда.

«Пике стоит пересмотреть матч с «ПСЖ». Возможно, он изменит свое мнение об арбитрах. Давайте дождемся ответного четвертьфинального матча «Барселоны» и посмотрим, что произойдет с «Ювентусом», – сказал Рамос.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 4:2. В первом матче также были сильнее испанцы – 2:1.