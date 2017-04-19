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Рамос: «Пике стоит пересмотреть матч с «ПСЖ»

19 апреля 2017, 06:35
15

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал реакцию футболиста «Барселоны» Жерара Пике на неоднозначное судейство матча, а также гол, забитый Криштиану Роналду из оффсайда.

«Пике стоит пересмотреть матч с «ПСЖ». Возможно, он изменит свое мнение об арбитрах. Давайте дождемся ответного четвертьфинального матча «Барселоны» и посмотрим, что произойдет с «Ювентусом», – сказал Рамос.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 4:2. В первом матче также были сильнее испанцы – 2:1.

Источник: Marca
Лига чемпионов Реал Барселона Рамос Серхио Пике Жерар
Комментарии (15)
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pzdc.
1492574103
Что матч с ПСЖ что матч с Баварией.. Были ошибки судей.. С ПСЖ в пользу Барсы, с Баварией в пользу Реала... Не спорьте.. (С офсайда, красная) ну что дальше то.. О чем речь... Будем вспоминать каждый раз эти матчи ???) Завтра пару ошибок в пользу Барсы и победа проход Барсы, опять начнётся: Судья опять помог.. Это никогда не закончится...) Смиритесь с ошибками судей, нужны видеоповторы иначе никак!
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Fanfurik
1492579617
Шах и мат
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Павел Буре
1492580909
Серега, а чем твой реал отличается от барселоны??? Извени Серега, я конечно восхищаюсь твоими голами на последних минутах, но у меня складывается впечатление что реал вытянули за уши.
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Павел Буре
1492581031
Парни видеоповторы введут не скоро, это не выгодно для судей, уефа, фифа, как тогда левачить будут??? Лигу чемпионов выигрывает тот, кто нашел выход на судей уефа и фифа!!!! Судя по всему в этом году это будет Реал Мадрид.
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de bruyne
1492582147
Рамос момент суареса черт сним косание упал... два гола с офсайда и там где небыла фола красная картачка
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bloodhound
1492584291
пике чудак, на букву "М", всегда бесило это животное
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_HiTi_MaN_
1492586836
Красава Рамос!
Ответить
AloneStalker
1492587036
Рамос молодец! Пике ребенок
Ответить
hellkid
1492760680
Раунд!
Ответить
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