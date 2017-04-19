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    Рамос: «Пике стоит пересмотреть матч с «ПСЖ»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал реакцию футболиста «Барселоны» Жерара Пике на неоднозначное судейство матча, а также гол, забитый Криштиану Роналду из оффсайда.

    «Пике стоит пересмотреть матч с «ПСЖ». Возможно, он изменит свое мнение об арбитрах. Давайте дождемся ответного четвертьфинального матча «Барселоны» и посмотрим, что произойдет с «Ювентусом», – сказал Рамос.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 4:2. В первом матче также были сильнее испанцы – 2:1.

    Источник: Marca

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    19.04.2017 06:35
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +324

      hellkid 21 апреля 2017, 10:44

      Раунд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      AloneStalker 19 апреля 2017, 10:30

      Рамос молодец! Пике ребенок

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ 19 апреля 2017, 10:27

      Красава Рамос!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      bloodhound 19 апреля 2017, 09:44

      пике чудак, на букву "М", всегда бесило это животное

      2
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      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > bloodhound 19 апреля 2017, 12:03

      И как шакира его терпит?? Не мужик а баба...ноет постоянно

      3
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      ...
      Рейтинг: +56

      bloodhound > Igreks 20 апреля 2017, 09:08

      бабам всегда шелупонь всякая нравится, пропахивает он ее нормально, вот и не жужжит

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 19 апреля 2017, 09:09

      Рамос момент суареса черт сним косание упал... два гола с офсайда и там где небыла фола красная картачка

      0
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      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > de bruyne 19 апреля 2017, 12:06

      липовый пенальти вспомни в первом матче....забей тогда Видаль и все перевернулось бы.....баварцы сами виноваты. нечего плакаться...
      да и вчера как бы Реал сам себе забил ( помого Мюнхену )
      так что равновесие где-то
      Везет сильнейшим. На данный момент - это Реал

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 19 апреля 2017, 08:50

      Парни видеоповторы введут не скоро, это не выгодно для судей, уефа, фифа, как тогда левачить будут??? Лигу чемпионов выигрывает тот, кто нашел выход на судей уефа и фифа!!!! Судя по всему в этом году это будет Реал Мадрид.

      1
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      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > Павел Буре 19 апреля 2017, 12:07

      Да, да, да!!!)
      Так что ищите ВЫХОД друзья)))

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 19 апреля 2017, 08:48

      Серега, а чем твой реал отличается от барселоны??? Извени Серега, я конечно восхищаюсь твоими голами на последних минутах, но у меня складывается впечатление что реал вытянули за уши.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 19 апреля 2017, 08:26

      Шах и мат

      -1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 19 апреля 2017, 06:55

      Что матч с ПСЖ что матч с Баварией.. Были ошибки судей.. С ПСЖ в пользу Барсы, с Баварией в пользу Реала... Не спорьте.. (С офсайда, красная) ну что дальше то.. О чем речь... Будем вспоминать каждый раз эти матчи ???)

      Завтра пару ошибок в пользу Барсы и победа проход Барсы, опять начнётся: Судья опять помог..

      Это никогда не закончится...)
      Смиритесь с ошибками судей, нужны видеоповторы иначе никак!

      2
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      Рейтинг: +22

      Igreks > pzdc. 19 апреля 2017, 12:10

      Судьи не роботы, а простые люди которые имеют право на ошыбку.
      Но их за это серьйозно потом критикуют. Попробуйте посудить на линии оффсайда.

      1
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha > Igreks 19 апреля 2017, 13:07

      Ну тогда можно каждого разгильдяя оправдать. К примеру, слесаря автоваза - тоже ведь не роботы, а они работают 40 часов в неделю, не то что судьи - в лучшем случае 5. Только когда за руль садитесь, вам почему то глубоко насрать на эти оправдания. Как-то хочется рычаг КПП этому слесарю в одно место запихать.

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