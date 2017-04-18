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    «Спартак» получил поздравления от ФИФА с 95-летием

    ФИФА на своей официальной странице в Twitter опубликовала поздравления «Спартаку» в честь дня рождения. Сегодня, 18 апреля красно-белые отмечают 95-летие клуба.

    Напомним, предшественник «Спартака» МКС («Московский кружок спорта Краснопресненского района») был основан 18 апреля 1922 года. Позже команда также называлась «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация».

    Свое нынешнее название клуб обрел в 1935 году.

    Источник: ФИФА

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    18.04.2017 17:34
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +712

      Cipolino 19 апреля 2017, 14:45

      АЕК и Замалек поздравили Сраптак с днём рождения и сказал-:"Приходите иисчё"!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      fediy2009 18 апреля 2017, 21:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всех Спартачей с юбилеем!!!

      -6
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 18 апреля 2017, 19:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С днем рождения,чемпионства

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +1153

      ВасяК 18 апреля 2017, 19:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С днём рождения, родной и любимый клуб!!!

      -5
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 18 апреля 2017, 18:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Клим Чугункин ты балбес
      Ты зачем сюда залез?
      Ты решил поздравить нас
      Хотя сам-то...... дикобраз))))

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. > NEON-SM 18 апреля 2017, 18:48

      СМ-НЕОН ты педерас,
      А не дикий дикобраз,
      Больше нечего сказать,
      Можешь булки раздвигать!

      8
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 апреля 2017, 18:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Юбилей мы отмечаем
      Спартаку побед желаем
      Радости от тех побед
      И конечно меньше бед.

      -9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. > Мары 18 апреля 2017, 18:09

      Я поэт,зовут Незнайка,
      От мИня вам балалайка!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Клим Чугункин. 18 апреля 2017, 18:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      О, Чугункин рот разявил
      Надо закупить словарь
      Сообщенье мне отправил
      Значит не скурил букварь

      -9
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. > Мары 18 апреля 2017, 18:43

      Твой словарь на гвоздь полвесил,
      И поклон тИбе отвесил!

      10
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Клим Чугункин. 18 апреля 2017, 20:37

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      Клим Чугункин ты дурак
      Мир не без изъяна
      Не понятно кто и как
      Бил тебя барана !

      -11
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 18 апреля 2017, 17:41

      Не верьте Пищевики,это Вован с Лексусом покуражились!

      8
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      ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 > Клим Чугункин. 18 апреля 2017, 17:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      у тебя что голова чугунная

      -13
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. > nik55 18 апреля 2017, 18:03

      А у тя что,жoпa проткнутая???

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Клим Чугункин. 18 апреля 2017, 18:07

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      Интересный ты вопрос задаешь.
      Имеешь опыт ?

      -13
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      Рейтинг: +8018

      nik55 > Клим Чугункин. 18 апреля 2017, 20:06

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      уебище малолетнее

      -12
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. > nik55 18 апреля 2017, 20:50

      Ты педерастище старое вонючее.

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