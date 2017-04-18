«Спартак» получил поздравления от ФИФА с 95-летием

ФИФА на своей официальной странице в Twitter опубликовала поздравления «Спартаку» в честь дня рождения. Сегодня, 18 апреля красно-белые отмечают 95-летие клуба.

Напомним, предшественник «Спартака» МКС («Московский кружок спорта Краснопресненского района») был основан 18 апреля 1922 года. Позже команда также называлась «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация».

Свое нынешнее название клуб обрел в 1935 году.