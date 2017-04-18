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Черчесов: «Уровень Кокорина нас не устраивает»

18 апреля 2017, 06:37
28

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что уровень нападающего «Зенита» Александра Кокорина на данный момент не соответствует национальной команде. При этом специалист подчеркнул, что у форварда есть месяц для того, чтобы доказать свое мастерство.

– Кокорин? Я не большой любитель обсуждать персоналии. Тренерский штаб смотрит на игроков, на команды, делает свой анализ, после чего принимает то или иное решение. Невозможно сказать, почему у какого-то конкретного игрока что-то не получается.

– Что сейчас потерял Кокорин?

– Он перешел из «Динамо» в «Зенит». Наверное, другие требования, другие партнеры, его внутреннее состояние. Понятно, что были некоторые нюансы, связанные не с футболом. Но я оцениваю его только как футболиста. Уровень, который есть на сегодняшний день, нас не до конца устраивает. Поэтому не случайно его не было на сборе. У него есть месяц до конца чемпионата – так же, как и у всех. Мы никого не вычеркиваем и не вписываем специально. Есть вполне конкретный анализ. Невозможно на протяжении всего сезона играть нестабильно.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин забил четыре гола в 23 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Кокорин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (28)
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Serjoga
1492489745
Наконец-то до Черчесова дошло, что Кокорин "забил" на футбол!
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ЮЗИК
1492490605
Наконец-то прозрели
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Garrincha58
1492491227
"Невозможно на протяжении всего сезона играть нестабильно".А он вообще на протяжении года уже не играет, зато стабильно.
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Possible
1492492063
в фнл его на сезончик это его уровень
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Д Альбертини
1492498725
я х.з как он в зените в стартовый состав попадает??? а тут еще какие то разговоры о сборной))
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firs04
1492498883
Да, игра у него не стабильная, но все нашли козла отпущения. Везде Кокорин, Кокорин. Это его уровень и выше он не поднимется. Пора смирится с этим. Эта сборная самая слабая которую я когда либо видел, дело не только в одном Кокорине, у нас просто нет футболистов высокого уровня
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kamaz89
1492500515
Он всю Россию не устраивает.
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polt
1492502902
Кокорину месяц на доказательство мастерства, которое у него на данный момент отсутствует напрочь. Отыграл он уже свое (и мастерство профукал).
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Ортапед
1492504326
Если Кокорину и доказывать своё мастерство то в аренде (например в Томи) .Забивать в играх с сильными соперниками,но дело в том ,что он в Зените со слабыми не забивает.Какой нафиг уровень? Разве что за "урюпинский Ювентус" бомбить.
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Болельщик Реал Мадрида
1492505386
А у Кокорина, никогда не было уровня. Он изначально был никчемным, кривоногим футболистом. Я не помню, чтобы он когда выступал за "Динамо", показавал там феноминальную игру. Это же надо, забить всего 4 мяча в 23 играх. В Европе защитники в два раза больше него забивают. Когда его " Динамо" вылетело в ФНЛ, он не пошел в "Краснодар", "Анжи" или "Терек", он пошел в " Зенит", чтобы просто получать деньги и ничего не делать. А за ним и Дзюба, чтобы заниматься тем же самым. Он настоящий трус и некчемный, зажравшийся человечешка, которому все равно, что о нем говорят и как говорят и какой уровень игры он показывает. Он "сосет" деньги с народного достояния и не переживает, что о нем говорят.
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