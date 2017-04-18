Черчесов: «Уровень Кокорина нас не устраивает»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что уровень нападающего «Зенита» Александра Кокорина на данный момент не соответствует национальной команде. При этом специалист подчеркнул, что у форварда есть месяц для того, чтобы доказать свое мастерство.

– Кокорин? Я не большой любитель обсуждать персоналии. Тренерский штаб смотрит на игроков, на команды, делает свой анализ, после чего принимает то или иное решение. Невозможно сказать, почему у какого-то конкретного игрока что-то не получается.

– Что сейчас потерял Кокорин?

– Он перешел из «Динамо» в «Зенит». Наверное, другие требования, другие партнеры, его внутреннее состояние. Понятно, что были некоторые нюансы, связанные не с футболом. Но я оцениваю его только как футболиста. Уровень, который есть на сегодняшний день, нас не до конца устраивает. Поэтому не случайно его не было на сборе. У него есть месяц до конца чемпионата – так же, как и у всех. Мы никого не вычеркиваем и не вписываем специально. Есть вполне конкретный анализ. Невозможно на протяжении всего сезона играть нестабильно.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин забил четыре гола в 23 матчах.