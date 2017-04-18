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    Черчесов: «Уровень Кокорина нас не устраивает»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что уровень нападающего «Зенита» Александра Кокорина на данный момент не соответствует национальной команде. При этом специалист подчеркнул, что у форварда есть месяц для того, чтобы доказать свое мастерство.

    – Кокорин? Я не большой любитель обсуждать персоналии. Тренерский штаб смотрит на игроков, на команды, делает свой анализ, после чего принимает то или иное решение. Невозможно сказать, почему у какого-то конкретного игрока что-то не получается.

    – Что сейчас потерял Кокорин?

    – Он перешел из «Динамо» в «Зенит». Наверное, другие требования, другие партнеры, его внутреннее состояние. Понятно, что были некоторые нюансы, связанные не с футболом. Но я оцениваю его только как футболиста. Уровень, который есть на сегодняшний день, нас не до конца устраивает. Поэтому не случайно его не было на сборе. У него есть месяц до конца чемпионата – так же, как и у всех. Мы никого не вычеркиваем и не вписываем специально. Есть вполне конкретный анализ. Невозможно на протяжении всего сезона играть нестабильно.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин забил четыре гола в 23 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2017 06:37
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 18 апреля 2017, 15:52

      Кокорин и Погребняк два кровососа, без таланта и желания - главное бабло. И правильно сделает Черчесов, когда и близко таких не допустит. Есть Панченко и другие которые не хуже.

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 18 апреля 2017, 14:05

      Черчесов, да тебе вся страна спасибо скажет, если ты это хамло навсегда вычеркнешь из списков сборной России.

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 18 апреля 2017, 13:10

      Все время удивляюсь, почему его сделали нападающим. По всем данным он полузащитник, причем ближе к опорной зоне. Играл бы в этой зоне, может был бы круче Витселя.

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      Рейтинг: +971

      г.Онега 18 апреля 2017, 12:49

      не уж то опомнился Черчесов))

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 18 апреля 2017, 11:49

      А у Кокорина, никогда не было уровня. Он изначально был никчемным, кривоногим футболистом. Я не помню, чтобы он когда выступал за "Динамо", показавал там феноминальную игру. Это же надо, забить всего 4 мяча в 23 играх. В Европе защитники в два раза больше него забивают. Когда его " Динамо" вылетело в ФНЛ, он не пошел в "Краснодар", "Анжи" или "Терек", он пошел в " Зенит", чтобы просто получать деньги и ничего не делать. А за ним и Дзюба, чтобы заниматься тем же самым. Он настоящий трус и некчемный, зажравшийся человечешка, которому все равно, что о нем говорят и как говорят и какой уровень игры он показывает. Он "сосет" деньги с народного достояния и не переживает, что о нем говорят.

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Болельщик Реал Мадрида 18 апреля 2017, 15:20

      ну Дзюбу с Кокориным сравнивать не стоит Дзюба может и не супер игрок но в желании играть ему не откажешь просто сейчас в Зените нет тренера

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > giluxa1963 18 апреля 2017, 16:37

      Дзюба старается, да и, поиграв с Халком, начал иногда отчебучивать такое, чего от него никто не ожидает! Ну, а силовая борьба, в том числе на втором этаже, его конёк! И тут физические данные ему в помощь. Есть в сборной ещё Смолов и Панченко. При всех раскладах место Кокорину там пока не прослеживается.

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 18 апреля 2017, 11:42

      на западе давно уже выгнали бы..а у нас менталитет такой жалеючий..(

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      Рейтинг: +68

      Ортапед 18 апреля 2017, 11:32

      Если Кокорину и доказывать своё мастерство то в аренде (например в Томи) .Забивать в играх с сильными соперниками,но дело в том ,что он в Зените со слабыми не забивает.Какой нафиг уровень? Разве что за "урюпинский Ювентус" бомбить.

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 18 апреля 2017, 11:08

      Кокорину месяц на доказательство мастерства, которое у него на данный момент отсутствует напрочь. Отыграл он уже свое (и мастерство профукал).

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 апреля 2017, 11:05

      Да в сборной его не место-это факт.

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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 18 апреля 2017, 10:55

      его уже ни чего не изменит....на поле он ни чего не показывает, в повседневной жизни через раз всякие скандалы...он стал поленом....а когда то он нормальный футбол играл....

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