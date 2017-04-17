Бутенко заявил, что Егоров очень положительно отработал матч «Спартак» – «Зенит»

Председатель контрольно-квалификационной комиссии РФС Андрей Бутенко заявил, что не имеет претензий к работе главного арбитра встречи 23-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:1) Александру Егорову. По его словам, судья из Саранска очень положительно отработал центральный матч игрового уик-энда.

«Егоров отработал очень положительно. О каких-то конкретных решениях арбитра или ошибках я не могу говорить. Работу арбитра оценит Контрольно-квалификационная комиссия РФС на заседании в среду», – сказал Бутенко.

На данный момент «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая идущего вторым ЦСКА на 10 очков, а расположившийся на третьей сточке «Зенит» – на 11.