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    Бутенко заявил, что Егоров очень положительно отработал матч «Спартак» – «Зенит»

    Председатель контрольно-квалификационной комиссии РФС Андрей Бутенко заявил, что не имеет претензий к работе главного арбитра встречи 23-го тура РФПЛ «Спартак»«Зенит» (2:1) Александру Егорову. По его словам, судья из Саранска очень положительно отработал центральный матч игрового уик-энда.

    «Егоров отработал очень положительно. О каких-то конкретных решениях арбитра или ошибках я не могу говорить. Работу арбитра оценит Контрольно-квалификационная комиссия РФС на заседании в среду», – сказал Бутенко.

    На данный момент «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая идущего вторым ЦСКА на 10 очков, а расположившийся на третьей сточке «Зенит» – на 11.

    Источник: ТАСС

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    17.04.2017 12:22
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 17 апреля 2017, 14:12

      На данный момент лучший арбитр России, Карась продажный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +712

      Cipolino 17 апреля 2017, 12:44

      Вот как положительно действует Мудковский детектор лжи на наших "неподкупных".

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 12:31

      Питерский фанад негодует.
      Кричат царь то, не настоящий.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > Мары 17 апреля 2017, 12:40

      Да плевать на их мнение-мы то знаем кто есть кто.

      2
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Диктор 17 апреля 2017, 12:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      + :-))

      -5
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      ...
      Рейтинг: +712

      Cipolino > Мары 17 апреля 2017, 12:46

      Ах ты ж свинья пищевиковская,ты чё минусишь козлина?

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Cipolino 17 апреля 2017, 12:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А ты перед этим 5 минут назад что сделал ?
      Или ты как хохол будешь сверху на меня срать (минусить) и потом кричать, а меня за шо ?

      -7
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Cipolino 17 апреля 2017, 14:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так свинья все-таки или козлина?)))

      -4
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      Рейтинг: +712

      Cipolino > Д Альбертини 17 апреля 2017, 14:14

      Чё непонятного-"Козлиная свинья"

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Cipolino 17 апреля 2017, 14:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты не ответил.
      Выходит с написанным согласен ?

      -8
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Cipolino 17 апреля 2017, 14:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Исполняешь))

      -6
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