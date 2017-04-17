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    Вертонген: «У «Челси» есть такой особенный игрок, как Азар»

    Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген заявил, что не боится встречи с «Челси» в рамках предстоящего полуфинального матча Кубка Англии. Он также отметил игру Эдена Азара в составе соперника.

    «Челси» является одной из лучших команд Премьер-лиги в текущем сезоне. Они здорово играют, в их команде есть такой особенный футболист, как Азар. Но мы уже имеем опыт игры против них, уступив на выезде, но выиграв дома.

    Я думаю, что первая часть сезона была, пожалуй, лучшей для «Тоттенхэма», поэтому нам нечего бояться в матче Кубка с «Челси» в субботу на «Уэмбли», – сказал Вертонген.

    Полуфинальный матч Кубка Англии «Челси» – «Тоттенхэм» состоится 22 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Во втором полуфинале «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» 23 апреля.

    Источник: Mirror.co.uk

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    17.04.2017 11:37
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