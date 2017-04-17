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    На матче «Спартак» – «Зенит» задержаны около 50 болельщиков

    По итогам центрального матча 23-го тура российской Премьер-лиги «Спартак»«Зенит» (2:1) было задержано около 50 болельщиков.

    «По итогам футбольного матча задержали более 50 футбольных фанатов, большинство из них – за распитие спиртных напитков, около 10 фанатов – за использование пиротехники во время матча», – заявил сотрудник полиции, работавший на матче.

    Он также отметил, что полиция не допустила правонарушений и массовых драк. Несколько попыток дестабилизировать обстановку правоохранители блокировали. Ранее сообщалось, что безопасность во время матча обеспечивали около 2 тысяч сотрудников полиции и бойцов Росгвардии.

    Источник: ТАСС

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    17.04.2017 08:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 10:55

      Ну теперь в каждую бочку будут этих бойцов Росгвардии пихать.Достали уже.Кому нужны были убитые горем фаны Зенита?
      Маразм крепчал.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG > Мары 17 апреля 2017, 17:21

      А кому спички у деток отбирать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 апреля 2017, 09:23

      Никто и не пытался просто драться, все радостные были, отсюда и пьянка, не надо тут полицию героями делать

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