На матче «Спартак» – «Зенит» задержаны около 50 болельщиков

По итогам центрального матча 23-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» (2:1) было задержано около 50 болельщиков.

«По итогам футбольного матча задержали более 50 футбольных фанатов, большинство из них – за распитие спиртных напитков, около 10 фанатов – за использование пиротехники во время матча», – заявил сотрудник полиции, работавший на матче.

Он также отметил, что полиция не допустила правонарушений и массовых драк. Несколько попыток дестабилизировать обстановку правоохранители блокировали. Ранее сообщалось, что безопасность во время матча обеспечивали около 2 тысяч сотрудников полиции и бойцов Росгвардии.