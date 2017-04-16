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    Министр иностранных дел РФ Лавров: «Дзюба не желает чемпионства «Спартаку»? Бог ему судья»

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поделился мнением о матче 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Напомним, встреча завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

    – Победа, но валидольчику добавили, конечно. Хорошая игра.

    – Дзюба опять забил «Спартаку».

    – Забил в течение десяти минут, когда мы простили. Потом мы опять вернулись в свою игру и сделали все, что надо.

    – Дзюба говорил, что не желает чемпионства сектантам «Спартака».

    – Я не могу никого судить. Бог ему судья.

    «Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ЦСКА на 10 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2017 22:40
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 апреля 2017, 11:43

      Не так, конечно, все было, но приятно, что Лавров футбол смотрит с народом.

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 17 апреля 2017, 09:32

      такого поворота Дзюба не ожидал, уходил за титулами, а выиграл лишь суперкубок (возможно так и будет его единственным трофеем), а Спартак уверенно идёт к золоту рфпл, вот она зависть дикая

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 апреля 2017, 08:12

      Любое мнение надо уважать!!!!!!! Но Спартак чемпион,как бы не нравилось Дзюбе!!!!!!!!! Перешел в Зенит,что бы чемпионом стать,а вышло наоборот

      1
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      Рейтинг: +151

      VITPO 17 апреля 2017, 07:07

      Почему игрок одной команды должен желать победы другой?

      0
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 17 апреля 2017, 06:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лавров, ты же адекватный парень, одумайся, какой мясокомбинат

      -4
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      Рейтинг: +140

      fediy2009 17 апреля 2017, 00:50

      Дзюба, ОУКБ.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 00:01

      Чисто интересно, а что Дзюба получит за забитый гол ?
      Приз ???
      Трофей ??
      А может какую невЕдомую зверушку ?
      ЛУЗЕР , мать его !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 16 апреля 2017, 23:08

      А что дзюба? Он забил гол, свою работу сделал. Единственное, что он сделал лишнего, так это много перед игрой лишнего напиздел!

      3
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 16 апреля 2017, 23:06

      Дзюба-это колун который умеет забивать только в упор.

      1
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 16 апреля 2017, 23:00

      Потому, что Дзюба - дебил б.. ©!

      2
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