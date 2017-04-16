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  • Министр иностранных дел РФ Лавров: «Дзюба не желает чемпионства «Спартаку»? Бог ему судья»

Министр иностранных дел РФ Лавров: «Дзюба не желает чемпионства «Спартаку»? Бог ему судья»

16 апреля 2017, 22:40
24

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поделился мнением о матче 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Напомним, встреча завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

– Победа, но валидольчику добавили, конечно. Хорошая игра.

– Дзюба опять забил «Спартаку».

– Забил в течение десяти минут, когда мы простили. Потом мы опять вернулись в свою игру и сделали все, что надо.

– Дзюба говорил, что не желает чемпионства сектантам «Спартака».

– Я не могу никого судить. Бог ему судья.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ЦСКА на 10 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (24)
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ильиных
1492371822
Золотые слова.
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Fancyfall
1492371896
и сами поиграли, и бомжам поиграть дали, по-спортивному честно
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la verdad
1492371995
Лошадь говорящая:)))))
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RedGreenHooligan
1492372774
Министр иностранных дел РФ Лавров: «Дзюба не желает чемпионства «Спартаку»? Бог ему судья, Дебил Б...ть» - был бы идеальный ответ...
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spartakuz
1492372819
Потому, что Дзюба - дебил б.. ©!
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DZHEK_VOROBEY1987
1492373184
Дзюба-это колун который умеет забивать только в упор.
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Д Альбертини
1492373288
А что дзюба? Он забил гол, свою работу сделал. Единственное, что он сделал лишнего, так это много перед игрой лишнего напиздел!
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Мары
1492376474
Чисто интересно, а что Дзюба получит за забитый гол ? Приз ??? Трофей ?? А может какую невЕдомую зверушку ? ЛУЗЕР , мать его !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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fediy2009
1492379411
Дзюба, ОУКБ.
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Axe111
1492399002
Лавров, ты же адекватный парень, одумайся, какой мясокомбинат
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