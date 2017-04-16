Министр иностранных дел РФ Лавров: «Дзюба не желает чемпионства «Спартаку»? Бог ему судья»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поделился мнением о матче 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Напомним, встреча завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

– Победа, но валидольчику добавили, конечно. Хорошая игра.

– Дзюба опять забил «Спартаку».

– Забил в течение десяти минут, когда мы простили. Потом мы опять вернулись в свою игру и сделали все, что надо.

– Дзюба говорил, что не желает чемпионства сектантам «Спартака».

– Я не могу никого судить. Бог ему судья.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ЦСКА на 10 очков.