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    Кокорин: «Зениту» нужно прибавлять в атаке»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в перерыве матча 23-го тура РФПЛ против «Спартака» поделился эмоциями о первой половине матча. На данный момент счет 1:0 в пользу красно-белых.

    «Мы начали агрессивно, но после начали ошибаться. У «Спартака» нет нападающего. Все было хорошо, но потом мы допустили ошибки. «Спартак» хорошо играет на контратаках, нам нужно действовать внимательнее. И самим прибавлять в атаке», – сказал Кокорин в эфире канала «Наш Футбол».

    Следить за событиями матча можно здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2017 21:01
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 17 апреля 2017, 07:30

      кто нибудь: агент, родители, друзья (если есть) подскажите этому любителю пиара, что каждое его слово, при отсутствии результативных действий вызывает только негатив. Хотя может на это и делается ставка, тогда, со своей ролью, избалованного талантливого мальчика, Шурик справляется на отлично.

      0
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 17 апреля 2017, 07:07

      Так что же ты не прибавляешь? Прибавлять надо не языком, а ногами и головой!!!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 17 апреля 2017, 03:10

      Кокорина в ФНЛ за 50 тысяч играть и посмотреть как он запоет !

      1
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      Рейтинг: +110

      Firevet 17 апреля 2017, 01:31

      Так прибавляйт еп твою!!! Это тебе шампанское пить... как я зол на него!!!

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 00:10

      Спартак вот именно, что играет.Зенит же желает вид, что он шампиньон.Прошедших лет.
      С чем я его и поздравляю.
      Вперёд красно белые !!!

      -3
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 16 апреля 2017, 23:50

      Девочку с поля!!!!! он в юбке играет

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 апреля 2017, 22:44

      «Мы начали агрессивно, но после начали ошибаться. У «Спартака» нет нападающего"...А кто тогда Промес ????????????? Это у Зенита нет нападающих,кроме Саши Кержакова....Ну и одиноко стоящее дерево, от отскока от которого иногда залетают мячи в сетку...И все....Кокоша- полный ноль.............

      4
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 16 апреля 2017, 22:27

      Надо "коко" куда нибудь отправить

      0
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      Рейтинг: +56

      alSm 16 апреля 2017, 22:19

      А вообще, Саш, ехай лучше шампусика попей.. и не возвращайся, пожалуйста!

      2
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      Рейтинг: +450

      Houston 16 апреля 2017, 22:17

      Реально, на него смотришь на 90й минуте матча, а он как будто полон сил. Днищенское дно вот и все! Самый бесполезный игрок. Вот кому кому, так это тебе надо "прибавлять в атаке"

      2
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