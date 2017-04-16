Кокорин: «Зениту» нужно прибавлять в атаке»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в перерыве матча 23-го тура РФПЛ против «Спартака» поделился эмоциями о первой половине матча. На данный момент счет 1:0 в пользу красно-белых.

«Мы начали агрессивно, но после начали ошибаться. У «Спартака» нет нападающего. Все было хорошо, но потом мы допустили ошибки. «Спартак» хорошо играет на контратаках, нам нужно действовать внимательнее. И самим прибавлять в атаке», – сказал Кокорин в эфире канала «Наш Футбол».

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