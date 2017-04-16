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Кокорин: «Зениту» нужно прибавлять в атаке»

16 апреля 2017, 21:01
17

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в перерыве матча 23-го тура РФПЛ против «Спартака» поделился эмоциями о первой половине матча. На данный момент счет 1:0 в пользу красно-белых.

«Мы начали агрессивно, но после начали ошибаться. У «Спартака» нет нападающего. Все было хорошо, но потом мы допустили ошибки. «Спартак» хорошо играет на контратаках, нам нужно действовать внимательнее. И самим прибавлять в атаке», – сказал Кокорин в эфире канала «Наш Футбол».

Следить за событиями матча можно здесь.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кокорин Александр
Комментарии (17)
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Павел Буре
1492366557
кокорин иди с мамаевым коксу еще нюхни, потом прибавишь в питье шампанского! дно бестолковое, за что тебе только зарплату такую платят, посадить тебя на минималку и платить от выроботки или от выигранных трофеев!
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ibragim_ibragimov_99
1492367583
Ну прибавляй !
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ильиных
1492369162
Ты дно нашего чемпионата,единственный игрок который после любого матча не выглядет уставшим,тупое говно.
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Par Mezan
1492369861
Кокорин, сыкло обселфенное, иди играй в команды за Уралом, там из тебя быстро мужика и бойца сделают!. Сопляк, никчёма!
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RedGreenHooligan
1492369932
Кокорин: «Зениту» нужно прибавлять в атаке» -- он просто забыл добавить, что для того, чтоб прибавить в атаке нужно выгнать Кокорина из состава... уж лучше пусть Керж играет! пусть по даже мажет по воротам, но блин уж лучше так, чем держать лишнего игрока на поле, которого видно 1 раз за игру
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alSm
1492370133
"Прибавлять в атаке" и "кокорин в заявке на матч" - четко противоположные явления!
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Houston
1492370266
Реально, на него смотришь на 90й минуте матча, а он как будто полон сил. Днищенское дно вот и все! Самый бесполезный игрок. Вот кому кому, так это тебе надо "прибавлять в атаке"
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alSm
1492370365
А вообще, Саш, ехай лучше шампусика попей.. и не возвращайся, пожалуйста!
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zico2205
1492371875
«Мы начали агрессивно, но после начали ошибаться. У «Спартака» нет нападающего"...А кто тогда Промес ????????????? Это у Зенита нет нападающих,кроме Саши Кержакова....Ну и одиноко стоящее дерево, от отскока от которого иногда залетают мячи в сетку...И все....Кокоша- полный ноль.............
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Мары
1492377040
Спартак вот именно, что играет.Зенит же желает вид, что он шампиньон.Прошедших лет. С чем я его и поздравляю. Вперёд красно белые !!!
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