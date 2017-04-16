Азар заявил, что не планирует уходить из «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о своих планах на будущее. Бельгийский футболист подчеркнул, что не намерен в ближайшее время покидать лондонский клуб.

«Меня отправляют то в «ПСЖ», то в «Реал». А еще в «Баварию». Странно, но в прошлом сезоне этих слухов не было.

Конечно, у футболистов могут быть мечты об игре за другие клубы, но мне хорошо в «Челси». У меня контракт до 2020 года. Постараюсь сконцентрироваться на концовке сезона, а затем уйду в отпуск», – приводит слова Азара Telefoot.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Азар забил 14 голов и сделал пять результативных передач в 29 матчах.