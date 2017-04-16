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    Азар заявил, что не планирует уходить из «Челси»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о своих планах на будущее. Бельгийский футболист подчеркнул, что не намерен в ближайшее время покидать лондонский клуб.

    «Меня отправляют то в «ПСЖ», то в «Реал». А еще в «Баварию». Странно, но в прошлом сезоне этих слухов не было.

    Конечно, у футболистов могут быть мечты об игре за другие клубы, но мне хорошо в «Челси». У меня контракт до 2020 года. Постараюсь сконцентрироваться на концовке сезона, а затем уйду в отпуск», – приводит слова Азара Telefoot.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Азар забил 14 голов и сделал пять результативных передач в 29 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2017 16:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 16 апреля 2017, 16:51

      вот как раз когда говорят что не уйдут, уходят((

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 16 апреля 2017, 16:36

      Конечно отличный игрок но не станет легендой клуба как Лэмпард терри Дрогба....

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 апреля 2017, 16:33

      Снова "Бомбардир.ру", администрация сайта отвечающая за появление новостей на сайте, лично брали интервью у Азара в Лондоне.

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