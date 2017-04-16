Президент РФПЛ: «Концовка чемпионата будет жаркая и непредсказуемая»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился ожиданиями от центрального матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом». Прядкин отметил, что концовка турнира в нынешнем сезоне обещает быть очень интересной.

«Не буду разделять матчи на верхнюю и нижнюю части таблицы, сейчас все встречи решающие. Кто-то решает задачу сохранить место в Премьер-лиге, кто-то борется за еврокубковые места, кто-то – за чемпионство. Сейчас все игры важны.

Безусловно, это один из важнейших матчей чемпионата, тем более что соперники всегда боролись бескомпромиссно. Считаю, концовка чемпионата будет очень жаркая и, поверьте, совсем непредсказуемая», – сказал Прядкин.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.