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    Президент РФПЛ: «Концовка чемпионата будет жаркая и непредсказуемая»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился ожиданиями от центрального матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом». Прядкин отметил, что концовка турнира в нынешнем сезоне обещает быть очень интересной.

    «Не буду разделять матчи на верхнюю и нижнюю части таблицы, сейчас все встречи решающие. Кто-то решает задачу сохранить место в Премьер-лиге, кто-то борется за еврокубковые места, кто-то – за чемпионство. Сейчас все игры важны.

    Безусловно, это один из важнейших матчей чемпионата, тем более что соперники всегда боролись бескомпромиссно. Считаю, концовка чемпионата будет очень жаркая и, поверьте, совсем непредсказуемая», – сказал Прядкин.

    Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    16.04.2017 12:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 16 апреля 2017, 15:00

      Кабинет решил вмешаться в чемп???

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 14:54

      Спартак-1 место,Зенит -2 место,Краснодар-3 место,ну и ЦСКА-4место,как?Думаю нормально

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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 16 апреля 2017, 12:24

      Брешешь скотина мерзкая,ведь ясно жЫ,что уже всё записано и расписано.

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