Ананко: «Считаю, на сегодняшний день «Спартак» сильнее «Зенита»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко отметил, что команда сделала все возможное для чемпионства в текущем сезоне. Специалист считает «красно-белых» сильнее «Зенита».

«Нравится ли, как играет весенний «Спартак»? Прежде всего, мне нравится его место в турнирной таблице. А нравится или не нравится игра – говорить об этом неэтично. Потому что недавно сам работал в клубе. Пусть это оценивает руководство «Спартака».

На сегодняшний день команда сделала все, что можно. Отрыв – приличный. Нужно выходить и обыгрывать, брать свои очки. Считаю, на сегодняшний день «Спартак» сильнее «Зенита». Но это до игры – надо выходить на поле и доказывать», – заявил Ананко.

«Спартак» после 22 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, «Зенит» идет на третьем месте.