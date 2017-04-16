Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ананко: «Считаю, на сегодняшний день «Спартак» сильнее «Зенита»

Ананко: «Считаю, на сегодняшний день «Спартак» сильнее «Зенита»

16 апреля 2017, 10:56
11

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко отметил, что команда сделала все возможное для чемпионства в текущем сезоне. Специалист считает «красно-белых» сильнее «Зенита».

«Нравится ли, как играет весенний «Спартак»? Прежде всего, мне нравится его место в турнирной таблице. А нравится или не нравится игра – говорить об этом неэтично. Потому что недавно сам работал в клубе. Пусть это оценивает руководство «Спартака».

На сегодняшний день команда сделала все, что можно. Отрыв – приличный. Нужно выходить и обыгрывать, брать свои очки. Считаю, на сегодняшний день «Спартак» сильнее «Зенита». Но это до игры – надо выходить на поле и доказывать», – заявил Ананко.

«Спартак» после 22 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, «Зенит» идет на третьем месте.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
лёха72
1492331356
без сомнений
Ответить
Вамфири
1492332115
ананко,иди займись своей фамилией!!!)) мы ЗЕНИТ,мы Питерские парни и в России мы сильнее всех!!!
Ответить
RedWhiteFans2
1492335088
Буду молить чтобы надрали жопу Шлюбе и его команде, но главное Дзюбе.
Ответить
Burunduk
1492335439
"А нравится или не нравится игра – говорить об этом неэтично". Да уж. Мы смотрим и оцениваем качество игры или турнирное положение команд? Ростов идет в середине, но обыграть их ЧЕСТНО, мало кому удается.
Ответить
elizaveta-285
1492336275
Докажите это на поле сегодня!
Ответить
sergun-kuk
1492336486
Главное чтобы слова не разошлись с делом!
Ответить
vladimir-7
1492336782
Зенит, ЦСКА, Ростов, Терек и привет. Вот, что может быть.
Ответить
Mahone
1492344035
Надеюсь вы правы,думаю по состау мы не хуже,желаю победы Спартаку и интересной игры
Ответить
Диктор
1492350636
Однозначно.
Ответить
Главные новости
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
1
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
1
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
7
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
1
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
9
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
13
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Все новости
Все новости
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
4
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
8
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
13
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
2
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
3
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
9
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+