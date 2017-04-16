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    Ананко: «Считаю, на сегодняшний день «Спартак» сильнее «Зенита»

    Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко отметил, что команда сделала все возможное для чемпионства в текущем сезоне. Специалист считает «красно-белых» сильнее «Зенита».

    «Нравится ли, как играет весенний «Спартак»? Прежде всего, мне нравится его место в турнирной таблице. А нравится или не нравится игра – говорить об этом неэтично. Потому что недавно сам работал в клубе. Пусть это оценивает руководство «Спартака».

    На сегодняшний день команда сделала все, что можно. Отрыв – приличный. Нужно выходить и обыгрывать, брать свои очки. Считаю, на сегодняшний день «Спартак» сильнее «Зенита». Но это до игры – надо выходить на поле и доказывать», – заявил Ананко.

    «Спартак» после 22 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, «Зенит» идет на третьем месте.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.04.2017 10:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 апреля 2017, 16:50

      Однозначно.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 15:00

      Надеюсь вы правы,думаю по состау мы не хуже,желаю победы Спартаку и интересной игры

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 апреля 2017, 12:59

      Зенит, ЦСКА, Ростов, Терек и привет. Вот, что может быть.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 16 апреля 2017, 12:54

      Главное чтобы слова не разошлись с делом!

      1
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 16 апреля 2017, 12:51

      Докажите это на поле сегодня!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      Burunduk 16 апреля 2017, 12:37

      "А нравится или не нравится игра – говорить об этом неэтично". Да уж. Мы смотрим и оцениваем качество игры или турнирное положение команд? Ростов идет в середине, но обыграть их ЧЕСТНО, мало кому удается.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 апреля 2017, 12:31

      Буду молить чтобы надрали жопу Шлюбе и его команде, но главное Дзюбе.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > RedWhiteFans2 16 апреля 2017, 12:55

      Очень грубо.

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      Рейтинг: +28

      Вамфири 16 апреля 2017, 11:41

      ананко,иди займись своей фамилией!!!))
      мы ЗЕНИТ,мы Питерские парни
      и в России мы сильнее всех!!!

      -3
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Вамфири 16 апреля 2017, 12:13

      По фамилии судить о человеке.., мда...
      А так, все правильно Дмитрий сказал: надо выходить на поле и доказывать!

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 16 апреля 2017, 11:29

      без сомнений

      1
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