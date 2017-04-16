Иско хочет остаться в «Реале»

Полузащитник «Реала» Иско рассказал, что не намерен добиваться смены команды в летнее трансферное окно. Футболист отметил, что счастлив находиться в Мадриде.

«Я всегда давал понять, что хочу быть здесь еще много лет. Не знаю, почему людей удивляет мое желание больше играть. Мы с клубом примем правильное решение о будущем. Знаю, что нахожусь в лучшей команде мира», – рассказал Иско.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Иско провел 26 игр, забив девять голов и сделав пять голевых передач.

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