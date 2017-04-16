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Иско хочет остаться в «Реале»

16 апреля 2017, 01:35
4

Полузащитник «Реала» Иско рассказал, что не намерен добиваться смены команды в летнее трансферное окно. Футболист отметил, что счастлив находиться в Мадриде.

«Я всегда давал понять, что хочу быть здесь еще много лет. Не знаю, почему людей удивляет мое желание больше играть. Мы с клубом примем правильное решение о будущем. Знаю, что нахожусь в лучшей команде мира», – рассказал Иско.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Иско провел 26 игр, забив девять голов и сделав пять голевых передач.

Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Иско
Комментарии (4)
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Arsenal Tula LDPR
1492298037
Красавчик.
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Болельщик Реал Мадрида
1492323026
Правильно, правильно Иско! С каким клубом ты еще бы завоевал три кубка чемпиона за последние четыре года, нигде!
Ответить
David_Fio
1492324632
Отгрузил дубль красава! но на лигу опять в запасе будет!
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САНЁК17
1492344768
БЭЙЛ аут выходит новая эпоха!Иско с Азаром отличные напарники.
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