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    Иско хочет остаться в «Реале»

    Полузащитник «Реала» Иско рассказал, что не намерен добиваться смены команды в летнее трансферное окно. Футболист отметил, что счастлив находиться в Мадриде.

    «Я всегда давал понять, что хочу быть здесь еще много лет. Не знаю, почему людей удивляет мое желание больше играть. Мы с клубом примем правильное решение о будущем. Знаю, что нахожусь в лучшей команде мира», – рассказал Иско.

    В нынешнем сезоне испанской Примеры Иско провел 26 игр, забив девять голов и сделав пять голевых передач.

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    Источник: Goal.com

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    16.04.2017 01:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 16 апреля 2017, 15:12

      БЭЙЛ аут выходит новая эпоха!Иско с Азаром отличные напарники.

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 16 апреля 2017, 09:37

      Отгрузил дубль красава! но на лигу опять в запасе будет!

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 апреля 2017, 09:10

      Правильно, правильно Иско! С каким клубом ты еще бы завоевал три кубка чемпиона за последние четыре года, нигде!

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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 16 апреля 2017, 02:13

      Красавчик.

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