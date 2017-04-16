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    Ловчев считает, что РФПЛ полна скуки и серости и только «Спартак» дарит болельщикам настоящие эмоции

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что РФПЛ полна скучной игры и серости. По словам специалиста, только «Спартак» в нынешнем сезоне дарит болельщикам настоящие эмоции.

    «Болельщик нужны эмоции. Пока в нынешнем сезоне их дарит только одна команда – «Спартак». Поигрывая ли, вырывая ли победы на 95-й минуте, но он дает нерв, страсть. Возможно, это связано с 15 годами без чемпионства, не знаю. Поэтому, надеюсь, утолив жажду, на следующий сезон там не начнется тоже самое – скука и серость. Этого в нашем чемпионате навалом», – сказал Ловчев.

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.04.2017 01:02
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2389

      serglider 17 апреля 2017, 02:58

      Не поспоришь: Склоки... скандалы... банкротства... не выплата зарплат...

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 15:13

      Думаю прав автор,играет Спартак не так как хотелось бы,но как умеет,парочку бы игроков толковых как Титов и Аленичев и можно выигрывать чемпионаты

      0
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      Рейтинг: +450

      Houston 16 апреля 2017, 10:16

      Да а че правильно он и говорит, по сутит то.
      К примеру возьмите вчерашние игры нашего чемпионата, кроме крыльев советов ( что удивило впервые за сезон ) сыграл кто нибудь так, что можно было сомтреть? Абсолютно серые и бестолковые матчи.

      1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 16 апреля 2017, 07:48

      Ну Ловчев прям подлизнул, так подлизнул. Решил заранее примазаться. По мне так весь чемпионат России серый и скучный ... чо тут кого-то выделять ... последние места в АПЛ интересней играют, чем у нас первые ...

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 апреля 2017, 07:43

      Облаяли Жеку и Жека перестроился....
      А может в клетку покрошили чего,как дедушке Рейнгольду..

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 апреля 2017, 07:28

      Оживились Свиные Балаболы...

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 апреля 2017, 07:14

      Как ни странно слышать такие слова от Ловчева-но вынужден с ним согласиться.

      1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 16 апреля 2017, 04:32

      В Лиге Европы такая скука и серость и только АЕК дарит нам настоящие эмоции!

      -2
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 16 апреля 2017, 04:12

      особенно в европейских кубках

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 апреля 2017, 02:34

      "Зачеркнуть бы всю жизнь, да с начала начать". Это я о РФПЛ, о нашей сборной, о питерском стадионе...

      -2
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