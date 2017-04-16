Ловчев считает, что РФПЛ полна скуки и серости и только «Спартак» дарит болельщикам настоящие эмоции

Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что РФПЛ полна скучной игры и серости. По словам специалиста, только «Спартак» в нынешнем сезоне дарит болельщикам настоящие эмоции.

«Болельщик нужны эмоции. Пока в нынешнем сезоне их дарит только одна команда – «Спартак». Поигрывая ли, вырывая ли победы на 95-й минуте, но он дает нерв, страсть. Возможно, это связано с 15 годами без чемпионства, не знаю. Поэтому, надеюсь, утолив жажду, на следующий сезон там не начнется тоже самое – скука и серость. Этого в нашем чемпионате навалом», – сказал Ловчев.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на семь очков.