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  • Ловчев считает, что РФПЛ полна скуки и серости и только «Спартак» дарит болельщикам настоящие эмоции

Ловчев считает, что РФПЛ полна скуки и серости и только «Спартак» дарит болельщикам настоящие эмоции

16 апреля 2017, 01:02
13

Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что РФПЛ полна скучной игры и серости. По словам специалиста, только «Спартак» в нынешнем сезоне дарит болельщикам настоящие эмоции.

«Болельщик нужны эмоции. Пока в нынешнем сезоне их дарит только одна команда – «Спартак». Поигрывая ли, вырывая ли победы на 95-й минуте, но он дает нерв, страсть. Возможно, это связано с 15 годами без чемпионства, не знаю. Поэтому, надеюсь, утолив жажду, на следующий сезон там не начнется тоже самое – скука и серость. Этого в нашем чемпионате навалом», – сказал Ловчев.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (13)
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MDAR
1492295044
Чтож ты су...ка до сих пор вгонял в грязь родной Спартак. С твоих слов, как и других "специалистов" Спартак веселая команда. Для меня лично СПАМ всегда доставляет эмоции. Пусть плохие, пусть хорошие, но они Наши Спартаковские. И пусть все журналюги радуются, что есть такой клуб как Спартак, иначе не чего будет обсуждать.
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Axe111
1492298251
он вызывает только одну эмоцию - СМЕХ!!!!!!!
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serppion
1492299248
"Зачеркнуть бы всю жизнь, да с начала начать". Это я о РФПЛ, о нашей сборной, о питерском стадионе...
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Berdchanin
1492305147
особенно в европейских кубках
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Клим Чугункин.
1492306355
В Лиге Европы такая скука и серость и только АЕК дарит нам настоящие эмоции!
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Диктор
1492316088
Как ни странно слышать такие слова от Ловчева-но вынужден с ним согласиться.
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Nerlinger
1492316932
Оживились Свиные Балаболы...
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shinnik
1492317830
Облаяли Жеку и Жека перестроился.... А может в клетку покрошили чего,как дедушке Рейнгольду..
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Atom2020
1492318081
Ну Ловчев прям подлизнул, так подлизнул. Решил заранее примазаться. По мне так весь чемпионат России серый и скучный ... чо тут кого-то выделять ... последние места в АПЛ интересней играют, чем у нас первые ...
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Houston
1492327011
Да а че правильно он и говорит, по сутит то. К примеру возьмите вчерашние игры нашего чемпионата, кроме крыльев советов ( что удивило впервые за сезон ) сыграл кто нибудь так, что можно было сомтреть? Абсолютно серые и бестолковые матчи.
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