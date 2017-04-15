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АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Борнмут» и сократил отставание от «Челси» до четырех очков

15 апреля 2017, 16:21
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В матче 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле одержал крупную победу над «Борнмутом», отправив в ворота соперника четыре безответных гола – 4:0. Голом и результативной передачей в составе «шпор» отметился Гарри Кейн.

Таким образом, занимающий второе место лондонский клуб набрал 71 очко и до четырех баллов сократил отставание от лидера турнирной таблицы – «Челси», который имеет игру в запасе. «Борнмут» расположился на 15-й строчке.

Чемпионат Англии. АПЛ. 33-й тур

Тоттенхэм – Борнмут – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дембеле, 16; 2:0 – Сон, 19; 3:0 – Кейн, 48; 4:0 – Янссен, 90+3.

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Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Борнмут
Комментарии (1)
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Yellow 91
1492265389
Янсен забил...че то в лесу сдохло...
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