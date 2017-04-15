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    АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Борнмут» и сократил отставание от «Челси» до четырех очков

    В матче 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле одержал крупную победу над «Борнмутом», отправив в ворота соперника четыре безответных гола – 4:0. Голом и результативной передачей в составе «шпор» отметился Гарри Кейн.

    Таким образом, занимающий второе место лондонский клуб набрал 71 очко и до четырех баллов сократил отставание от лидера турнирной таблицы – «Челси», который имеет игру в запасе. «Борнмут» расположился на 15-й строчке.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 33-й тур

    Тоттенхэм – Борнмут – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дембеле, 16; 2:0 – Сон, 19; 3:0 – Кейн, 48; 4:0 – Янссен, 90+3.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 16:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 15 апреля 2017, 17:09

      Янсен забил...че то в лесу сдохло...

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