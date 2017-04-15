Серия А. «Наполи» отправил три безответных мяча в ворота «Удинезе»

В матче 32-го тура Серии А «Наполи» на своем поле одержал разгромную победу над «Удинезе», отправив в ворота соперника три безответных гола – 3:0.

Благодаря данному успеху неаполитанский клуб набрал 70 очков, однако остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе «Удинезе» – 40 баллов и 11-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур

Наполи – Удинезе – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мертенс, 48; 2:0 – Аллан, 63; 3:0 – Кальехон, 72.

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