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    Серия А. «Наполи» отправил три безответных мяча в ворота «Удинезе»

    В матче 32-го тура Серии А «Наполи» на своем поле одержал разгромную победу над «Удинезе», отправив в ворота соперника три безответных гола – 3:0.

    Благодаря данному успеху неаполитанский клуб набрал 70 очков, однако остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе «Удинезе» – 40 баллов и 11-я позиция.

    Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур

    Наполи – Удинезе – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мертенс, 48; 2:0 – Аллан, 63; 3:0 – Кальехон, 72.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 23:37
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