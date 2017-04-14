Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хохлов: «Более талантливых, чем Кокорин и Смолов, я еще не встречал»

Хохлов: «Более талантливых, чем Кокорин и Смолов, я еще не встречал»

14 апреля 2017, 10:43
19

Бывший полузащитник «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что не нужно возводить молодых российских игроков раньше времени в ранг звезд. При этом он выразил поддержку нападающему «Зенита» Александру Кокорину и форварду «Краснодара» Федору Смолову.

«Наших молодых нападающих порой возводят в ранг звезд, а они ему не соответствуют. Посмотрите, сколько забивают в чемпионате Испании, который заметно выше РФПЛ. В позапрошлом году Федя сколько забил? И сколько должен забивать хороший нападающий? Смолов – парень с характером. И большей неожиданностью для меня было, когда он не играл. Данные-то у него сумасшедшие. Более талантливых, чем Кокорин и Смолов, я еще не встречал», – сказал Хохлов.

В текущем сезоне Кокорин провел 22 матча в составе «Зенита» в Премьер-лиге, забив четыре гола и отдав три результативные передачи. На счету Смолова в «Краснодаре» 15 матчей и 12 голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Смолов Федор Кокорин Александр Хохлов Дмитрий
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Болельщик Реал Мадрида
1492156687
Талант Кокорина, заключается сейчас в том, что ездить по встречной полосе, устраивать пафосные вечеринки в Монако и носить футболки с партретами наркобаронов. Он для этого и в футбол приходил, приходил, чтобы кутить.
Ответить
kolyma999
1492158546
Не нужно путать божий дар с яичницей.
Ответить
пряник929
1492158949
Наверно хотел сказать: более талантливых и бесполезных....
Ответить
den161
1492159543
что???? кокоша????
Ответить
Alex3920486
1492162332
Ты мудак что ли Хохлов, я сам от твоей игры оху......ал..!!
Ответить
Masteralex
1492162413
вместе бухают наверное, про Павлика ещё забыл написать
Ответить
FanatSerj
1492163209
В том то и дело, что "талант" это данность, которая дала природа и ранее детство. Но талант это еще не умение, чтобы талант перешел в умение это надо развивать и тренировать каждый день, а вот тут то и большие проблемы, нах париться, вон лучше по встречки гонять.
Зачем напрягаться, когда свои пяток голов запнет, за каждый по пол ляма енотов получит и это будет еще хороший показатель среди остальных паспортистов.
Мечты сбылись - зачем напрягаться?
Ответить
REDAT
1492171150
Много в России талантливых игроков, и не только эти игроки!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
кеша_КБ
1492171617
- кукушка хвалит "своих" петушков)))...Хохлов, купи бинокль и внимательно всмотрись в молодёжь других наших клубов!, обязательно найдёшь не менее талантливых!
Ответить
Д Альбертини
1492175001
Федя один сезон под 2 десятка мечей забил, треть с пенальти, и стал супер талантливым футболистом))) смешно просто от таких заявлений Хохлова. а про Кокорина и говорить вообще не о чем... 0, полный нуль!
Ответить
Главные новости
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
5
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
5
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
1
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
11
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Все новости
Все новости
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
10
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
2
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
9
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
1
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
2
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+