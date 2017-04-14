Хохлов: «Более талантливых, чем Кокорин и Смолов, я еще не встречал»

Бывший полузащитник «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что не нужно возводить молодых российских игроков раньше времени в ранг звезд. При этом он выразил поддержку нападающему «Зенита» Александру Кокорину и форварду «Краснодара» Федору Смолову.

«Наших молодых нападающих порой возводят в ранг звезд, а они ему не соответствуют. Посмотрите, сколько забивают в чемпионате Испании, который заметно выше РФПЛ. В позапрошлом году Федя сколько забил? И сколько должен забивать хороший нападающий? Смолов – парень с характером. И большей неожиданностью для меня было, когда он не играл. Данные-то у него сумасшедшие. Более талантливых, чем Кокорин и Смолов, я еще не встречал», – сказал Хохлов.

В текущем сезоне Кокорин провел 22 матча в составе «Зенита» в Премьер-лиге, забив четыре гола и отдав три результативные передачи. На счету Смолова в «Краснодаре» 15 матчей и 12 голов.