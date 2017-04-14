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    Хохлов: «Более талантливых, чем Кокорин и Смолов, я еще не встречал»

    Бывший полузащитник «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что не нужно возводить молодых российских игроков раньше времени в ранг звезд. При этом он выразил поддержку нападающему «Зенита» Александру Кокорину и форварду «Краснодара» Федору Смолову.

    «Наших молодых нападающих порой возводят в ранг звезд, а они ему не соответствуют. Посмотрите, сколько забивают в чемпионате Испании, который заметно выше РФПЛ. В позапрошлом году Федя сколько забил? И сколько должен забивать хороший нападающий? Смолов – парень с характером. И большей неожиданностью для меня было, когда он не играл. Данные-то у него сумасшедшие. Более талантливых, чем Кокорин и Смолов, я еще не встречал», – сказал Хохлов.

    В текущем сезоне Кокорин провел 22 матча в составе «Зенита» в Премьер-лиге, забив четыре гола и отдав три результативные передачи. На счету Смолова в «Краснодаре» 15 матчей и 12 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2017 10:43
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 14 апреля 2017, 16:27

      смешно,,,,,,,,,,

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 14 апреля 2017, 16:03

      Федя один сезон под 2 десятка мечей забил, треть с пенальти, и стал супер талантливым футболистом))) смешно просто от таких заявлений Хохлова. а про Кокорина и говорить вообще не о чем... 0, полный нуль!

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 апреля 2017, 15:12

      Это ты меня ещё не видал,
      Я шахте Дзержинского такие голы забивал...

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 14 апреля 2017, 15:06

      - кукушка хвалит "своих" петушков)))...Хохлов, купи бинокль и внимательно всмотрись в молодёжь других наших клубов!, обязательно найдёшь не менее талантливых!

      -1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 14 апреля 2017, 14:59

      Много в России талантливых игроков, и не только эти игроки!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 апреля 2017, 12:46

      В том то и дело, что "талант" это данность, которая дала природа и ранее детство.
      Но талант это еще не умение, чтобы талант перешел в умение это надо развивать и тренировать каждый день, а вот тут то и большие проблемы, нах париться, вон лучше по встречки гонять.


      Зачем напрягаться, когда свои пяток голов запнет, за каждый по пол ляма енотов получит и это будет еще хороший показатель среди остальных паспортистов.

      Мечты сбылись - зачем напрягаться?

      3
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 14 апреля 2017, 12:33

      вместе бухают наверное, про Павлика ещё забыл написать

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 14 апреля 2017, 12:32

      Ты мудак что ли Хохлов, я сам от твоей игры оху......ал..!!

      1
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      Рейтинг: +2336

      den161 14 апреля 2017, 11:45

      что???? кокоша????

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 апреля 2017, 11:35

      Наверно хотел сказать: более талантливых и бесполезных....

      2
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