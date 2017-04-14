Президент «Лиона» требует проведения матча против «Бешикташа» при пустых трибунах

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс настаивает на проведении ответного четвертьфинального матча Лиги Европы с турецким «Бешикташем» при пустых трибунах. Напомним, что в четверг первый матч, который состоялся во Франции, начался на час позже запланированного времени из-за беспорядков, которые на трибунах устроили турецкие фанаты.

«Проведение ответного матча при пустых трибунах – это единственное верное и справедливое решение в такой ситуации. Я уверен, что УЕФА примет для этого все необходимые меры.

Наш клуб не собирается везти своих болельщиков в Стамбул, но постараемся организовать для них просмотр матча на улицах Лиона», – приводит слова Оляса AFP.

Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Лион» – «Бешикташ» завершился со счетом 2:1. Ответная встреча состоится в четверг, 20 апреля, в 22:05 в Стамбуле.