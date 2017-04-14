Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Лиона» требует проведения матча против «Бешикташа» при пустых трибунах

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс настаивает на проведении ответного четвертьфинального матча Лиги Европы с турецким «Бешикташем» при пустых трибунах. Напомним, что в четверг первый матч, который состоялся во Франции, начался на час позже запланированного времени из-за беспорядков, которые на трибунах устроили турецкие фанаты.

    «Проведение ответного матча при пустых трибунах – это единственное верное и справедливое решение в такой ситуации. Я уверен, что УЕФА примет для этого все необходимые меры.

    Наш клуб не собирается везти своих болельщиков в Стамбул, но постараемся организовать для них просмотр матча на улицах Лиона», – приводит слова Оляса AFP.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Лион» – «Бешикташ» завершился со счетом 2:1. Ответная встреча состоится в четверг, 20 апреля, в 22:05 в Стамбуле.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2017 07:45
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 14 апреля 2017, 09:45

      Органы полиции и организаторы относятся ко всем мероприятия без ответственно. Это и чемпионат европы показал. Что касается болельщиков, их поведение плохое и вообще должны клубы с ними работать, а также понимать кого можно допускать на трибуны и кого нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 14 апреля 2017, 09:03

      Ты сначало у себя оргинизуй все потом другим указывай что делать... Порядичники блин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      splint1989 14 апреля 2017, 08:49

      Французы опять обосрались с организацией, пропустили фанов с таким количеством пиротехники, и теперь хотят играть на пустом поле, они вообще не следят не зачем, не знают как себя ведут турецкие фаны??? Для них норма пол стадиона в дыму!!!! Куда опять смотрела их полиция и остальные организаторы!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 14 апреля 2017, 08:13

      Вполне законное требование

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11