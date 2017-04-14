Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Лиона» требует проведения матча против «Бешикташа» при пустых трибунах

Президент «Лиона» требует проведения матча против «Бешикташа» при пустых трибунах

14 апреля 2017, 07:45
4

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс настаивает на проведении ответного четвертьфинального матча Лиги Европы с турецким «Бешикташем» при пустых трибунах. Напомним, что в четверг первый матч, который состоялся во Франции, начался на час позже запланированного времени из-за беспорядков, которые на трибунах устроили турецкие фанаты.

«Проведение ответного матча при пустых трибунах – это единственное верное и справедливое решение в такой ситуации. Я уверен, что УЕФА примет для этого все необходимые меры.

Наш клуб не собирается везти своих болельщиков в Стамбул, но постараемся организовать для них просмотр матча на улицах Лиона», – приводит слова Оляса AFP.

Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Лион» – «Бешикташ» завершился со счетом 2:1. Ответная встреча состоится в четверг, 20 апреля, в 22:05 в Стамбуле.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Лион Бешикташ
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ЮЗИК
1492146836
Вполне законное требование
Ответить
splint1989
1492148943
Французы опять обосрались с организацией, пропустили фанов с таким количеством пиротехники, и теперь хотят играть на пустом поле, они вообще не следят не зачем, не знают как себя ведут турецкие фаны??? Для них норма пол стадиона в дыму!!!! Куда опять смотрела их полиция и остальные организаторы!!!!!!
Ответить
FCSM#REDWHITE#
1492149808
Ты сначало у себя оргинизуй все потом другим указывай что делать... Порядичники блин
Ответить
Алексей Гозиас
1492152316
Органы полиции и организаторы относятся ко всем мероприятия без ответственно. Это и чемпионат европы показал. Что касается болельщиков, их поведение плохое и вообще должны клубы с ними работать, а также понимать кого можно допускать на трибуны и кого нет.
Ответить
Главные новости
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
5
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
4
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
1
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
10
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+