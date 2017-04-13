Болельщики «Лиона» выбежали на поле из-за фанатов «Бешикташа», забросавших их петардами

У хулиганов нет НАЦИИ это ФУТБОЛ если они хотят махаться то это не в ФУТБОЛЕ!!! Больные на головы люди "ХУЛИГАНЫ НАЦИСТЫ" вирус для спокойного общества
Болельщики «Лиона» перед матчем 1/4 финала Лиги Европы против «Бешикташа» из-за действий фанатов гостей. Сообщается, что турецкая сторона забросала группу поддержки французского клуба петардами, в результате чего начало матча было отложено.
Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташом» должен был начаться в 22:05 по московскому времени.
Des projectiles et des pétards lancés depuis le haut des tribunes obligent des supporters à se réfugier sur la pelouse... #OLBES pic.twitter.com/xShgpC5HRR— Olympique Lyonnais (@OL) 13 апреля 2017 г.