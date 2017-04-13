Болельщики «Лиона» выбежали на поле из-за фанатов «Бешикташа», забросавших их петардами

Болельщики «Лиона» перед матчем 1/4 финала Лиги Европы против «Бешикташа» из-за действий фанатов гостей. Сообщается, что турецкая сторона забросала группу поддержки французского клуба петардами, в результате чего начало матча было отложено.

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташом» должен был начаться в 22:05 по московскому времени.