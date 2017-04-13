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    Болельщики «Лиона» выбежали на поле из-за фанатов «Бешикташа», забросавших их петардами

    Болельщики «Лиона» перед матчем 1/4 финала Лиги Европы против «Бешикташа» из-за действий фанатов гостей. Сообщается, что турецкая сторона забросала группу поддержки французского клуба петардами, в результате чего начало матча было отложено.

    Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташом» должен был начаться в 22:05 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    13.04.2017 22:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 14 апреля 2017, 01:26

      У хулиганов нет НАЦИИ это ФУТБОЛ если они хотят махаться то это не в ФУТБОЛЕ!!! Больные на головы люди "ХУЛИГАНЫ НАЦИСТЫ" вирус для спокойного общества

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 14 апреля 2017, 00:12

      Игиловцы тренируются

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 13 апреля 2017, 23:59

      дисквалификация обеспечена
      .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 13 апреля 2017, 22:52

      В турции если игра будет, то без болельшиков

      0
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 13 апреля 2017, 22:45

      ну сделайте их калеками

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 13 апреля 2017, 22:42

      А что будет в Турции?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 13 апреля 2017, 22:22

      Ну и охиревшие в чужой стране видут себя как дома !!!!

      2
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      Рейтинг: +2250

      kvm 13 апреля 2017, 22:17

      ждём послематчевых зарисовок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2250

      kvm 13 апреля 2017, 22:15

      весело там у них...у нас бы таким гостям пятак начистили бы

      3
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн 13 апреля 2017, 22:14

      Звери.

      -1
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