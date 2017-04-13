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  • «Зенит» опубликовал видеоролик в преддверии матча со «Спартаком»

«Зенит» опубликовал видеоролик в преддверии матча со «Спартаком»

13 апреля 2017, 14:54
24

«Зенит» накануне гостевого матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака» обратился к своим болельщикам. Петербургский клуб призвал фанатов объединиться и оказать максимальную поддержку команде во встрече с красно-белыми.

«Друзья, 16 апреля нас ждет битва двух столиц – один из самых важных матчей сезона, в котором мы встретимся лицом к лицу с нашим принципиальным соперником. В этом поединке нам нужна только победа.

Обыграв «Спартак» на его территории, мы сможем возобновить чемпионскую гонку, переломить исход турнира и вернуть все на свои места. Сине-бело-голубые, где бы вы ни находились, мы призываем объединиться и оказать максимальную поддержку команде в этой сложнейшей встрече – только вместе мы сможем добиться успеха. Вперед, «Зенит»! Вперед, сине-бело-голубые!» – говорится в сообщении «Зенита».

Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (24)
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Nikiforof
1492084697
Вперед зенит, нужна только победа!
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andrej-lucevich
1492084867
Зенит, вперед, мы верим в тебя!!!
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Ferox_fcz
1492085351
Вперед Зенит ! забей хрюшкам побольше!
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zenitforever2015
1492086381
Семь на восемь, восемь на семь - мы Спартак отп.....
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Мясной Упырь
1492086950
Уверен Спартак легко обыграет середнячка.
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Masteralex
1492087249
херня какая-то, слова отдельно, картинка отдельно, музыка отдельно, неужели поскупились нанять нормального специалиста, чтобы сделать качественный ролик
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Добрый Бобер
1492088842
"Вернуть все на свои места" может "Спартак", став чемпионом.
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ufos73
1492090884
голубые, где бы вы ни находились, мы призываем объединиться... Вперед, «Зенит»! Вперед, голубые!
Ответить
kykyi
1492095917
Интересно, Зенит будет "стимулировать" футболистов Спартака, с целью, что бы Спартак потерял очки?
Ответить
chempion_cska
1492097536
Зенит в этом противостоянии одержит победу и сократит свое отставание от пищевика. Удачи!
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