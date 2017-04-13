«Зенит» опубликовал видеоролик в преддверии матча со «Спартаком»

«Зенит» накануне гостевого матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака» обратился к своим болельщикам. Петербургский клуб призвал фанатов объединиться и оказать максимальную поддержку команде во встрече с красно-белыми.

«Друзья, 16 апреля нас ждет битва двух столиц – один из самых важных матчей сезона, в котором мы встретимся лицом к лицу с нашим принципиальным соперником. В этом поединке нам нужна только победа.

Обыграв «Спартак» на его территории, мы сможем возобновить чемпионскую гонку, переломить исход турнира и вернуть все на свои места. Сине-бело-голубые, где бы вы ни находились, мы призываем объединиться и оказать максимальную поддержку команде в этой сложнейшей встрече – только вместе мы сможем добиться успеха. Вперед, «Зенит»! Вперед, сине-бело-голубые!» – говорится в сообщении «Зенита».

Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».