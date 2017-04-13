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    «Зенит» опубликовал видеоролик в преддверии матча со «Спартаком»

    «Зенит» накануне гостевого матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака» обратился к своим болельщикам. Петербургский клуб призвал фанатов объединиться и оказать максимальную поддержку команде во встрече с красно-белыми.

    «Друзья, 16 апреля нас ждет битва двух столиц – один из самых важных матчей сезона, в котором мы встретимся лицом к лицу с нашим принципиальным соперником. В этом поединке нам нужна только победа.

    Обыграв «Спартак» на его территории, мы сможем возобновить чемпионскую гонку, переломить исход турнира и вернуть все на свои места. Сине-бело-голубые, где бы вы ни находились, мы призываем объединиться и оказать максимальную поддержку команде в этой сложнейшей встрече – только вместе мы сможем добиться успеха. Вперед, «Зенит»! Вперед, сине-бело-голубые!» – говорится в сообщении «Зенита».

    Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

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    Источник: ФК «Зенит»

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    13.04.2017 14:54
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +130

      Бульба 13 апреля 2017, 22:21

      Раз,два,три
      Зенитушка,с...си!

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 13 апреля 2017, 18:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит в этом противостоянии одержит победу и сократит свое отставание от пищевика. Удачи!

      -7
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      ...
      Рейтинг: +6309

      порт > Klaido 13 апреля 2017, 18:53

      АААА, да ты глянь на себя, ты же эталон минусов!!!!Ё

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad > chempion_cska 14 апреля 2017, 08:47

      Мне кажется, что коням сейчас лучше чтобы победил Спартак. Или вы не хотите в ЛЧ?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 апреля 2017, 18:05

      Интересно, Зенит будет "стимулировать" футболистов Спартака, с целью, что бы Спартак потерял очки?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Klaido 13 апреля 2017, 19:33

      Конокрад мелкая сошка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 апреля 2017, 16:41

      голубые, где бы вы ни находились, мы призываем объединиться... Вперед, «Зенит»! Вперед, голубые!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Klaido 13 апреля 2017, 17:08

      Ну да, это же из обращение все скопировано )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof > ufos73 13 апреля 2017, 17:12

      Вы прямо как современные журналисты, что угодно вырвете из текста.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Nikiforof 13 апреля 2017, 17:26

      Все претензии к автору этого шедевра )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 13 апреля 2017, 16:07

      "Вернуть все на свои места" может "Спартак", став чемпионом.

      2
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 13 апреля 2017, 15:54

      https://www.youtube.com/watch?v=uDkZrgHudiQ
      https://www.youtube.com/watch?v=oY52KoqXOug
      https://www.youtube.com/watch?v=TeOFx5SNQVE
      и чтобы не быть голословным, вот немного примеров видео, которые смотрятся намного лучше, чем эта хрень выше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 13 апреля 2017, 15:40

      херня какая-то, слова отдельно, картинка отдельно, музыка отдельно, неужели поскупились нанять нормального специалиста, чтобы сделать качественный ролик

      2
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 13 апреля 2017, 15:35

      Уверен Спартак легко обыграет середнячка.

      -1
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof > Мясной Упырь 13 апреля 2017, 15:43

      Середнячка да, Зенит нет.

      3
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 13 апреля 2017, 15:26

      Семь на восемь, восемь на семь - мы Спартак отп.....

      -1
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      Рейтинг: +9

      Ferox_fcz 13 апреля 2017, 15:09

      Вперед Зенит ! забей хрюшкам побольше!

      -1
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