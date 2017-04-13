«Ростов» погасил долги перед футболистами и тренерами

«Ростов» добился погашения долгов по заработной плате и премиальным перед игроками и тренерами. За счет оптимизации заработной платы руководства клуба с учетом налогов в фонд оплаты труда удалось на 30 миллионов рублей уменьшить расходы клуба по данной статье.

«Фактически на сегодняшний день клубу удалось не только выплачивать регулярные расходы, но и изыскивать средства на погашения кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность на сегодняшний день фактически сведена к минимуму.

Долгов перед футболистами, перед тренерским составом ни по заработной плате, ни по премиальным не существует. В марте мы выплатили премиальные за первый круг чемпионата России 2016-17 годов, за выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы», – рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Напомним, в марте правительство Ростовской области сообщало, что общая задолженность футбольного клуба «Ростов», включая налоги и премиальные игрокам и тренерам, составляет 360 миллионов рублей.