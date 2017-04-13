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    «Ростов» погасил долги перед футболистами и тренерами

    «Ростов» добился погашения долгов по заработной плате и премиальным перед игроками и тренерами. За счет оптимизации заработной платы руководства клуба с учетом налогов в фонд оплаты труда удалось на 30 миллионов рублей уменьшить расходы клуба по данной статье.

    «Фактически на сегодняшний день клубу удалось не только выплачивать регулярные расходы, но и изыскивать средства на погашения кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность на сегодняшний день фактически сведена к минимуму.

    Долгов перед футболистами, перед тренерским составом ни по заработной плате, ни по премиальным не существует. В марте мы выплатили премиальные за первый круг чемпионата России 2016-17 годов, за выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы», – рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

    Напомним, в марте правительство Ростовской области сообщало, что общая задолженность футбольного клуба «Ростов», включая налоги и премиальные игрокам и тренерам, составляет 360 миллионов рублей.

    Источник: Р-Спорт

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    13.04.2017 11:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 апреля 2017, 14:58

      Молодца, Ростов! Теперь цепляйся за ЛЕ. Бей коней!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 13 апреля 2017, 12:40

      Новостей про задержку з/п никак не хочется больше слышать..

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 13 апреля 2017, 12:17

      Ну теперь 0-0 в оставшихся играх не ждите)))
      И Полоз сразу научится в ворота попадать,и Азмун вспомнит как забивать.
      А вообще,радостная новость,наконец-то!

      0
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      Рейтинг: +76

      !77 13 апреля 2017, 11:35

      Ещё радостную новость хотите? С его же слов, клуб готовы продать за символическую цену и уже есть интерес нескольких компаний

      0
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      Рейтинг: +751

      justozavr > !77 13 апреля 2017, 11:40

      ну если он уйдет под крыло компании, которая реально хочет зарабатывать бабки на футболе (не отмывать не гнилых трансферах) и монетизировать спорт, то все будут только за, главное чтобы не Донской табак)))))))

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 апреля 2017, 11:32

      Хорошая новость, пусть будет так и впредь.

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 13 апреля 2017, 11:11

      Наконец то!!! Ура!! Можно выдохнуть...

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