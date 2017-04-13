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Быстров: «Зенит» в Москве будет играть на победу»

13 апреля 2017, 07:29
13

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров считает, что предстоящий матч этих команд может стать определяющим в чемпионской гонке.

Напомним, «Спартак» и «Зенит» встретятся в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги. Игра пройдет в Москве 16 апреля.

Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ первое место, обгоняя идущих вторыми петербуржцев на восемь очков.

– Перед очной встречей «Спартак» опережает «Зенит» на восемь очков. Можно ли говорить, что столичный клуб – уже чемпион?

– Если есть хотя бы теоретические шансы, «Зениту» нужно играть до конца. Спад может случиться у любого, в том числе у «Спартака». А когда именно он наступит, не знает никто.

– Насколько ничья в матче с одним из главных преследователей может повысить шансы москвичей на титул?

– «Зениту» надо догонять «Спартак», поэтому петербуржцы будут играть на победу. Другое дело, что красно-белые явно не хотят откладывать оформление чемпионства. Так что и в этой встрече постараются взять три очка. А что в итоге получится – посмотрим в воскресенье.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Быстров Владимир
Комментарии (13)
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Диктор
1492058982
Победа Спартака-это без вопросов.
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VIPded
1492062836
Главное, что при любом исходе ЦСКА ближе к ЛЧ станет...)))
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спартак спартаков1
1492063968
да ну
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paracetamol
1492064860
Зенит всегда играет на победу. Ты, Вова, этого не знал?
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Мары
1492070919
Тем интересней будет матч. Я например буду рад, если Зенит попробует выиграть.Играть с атакующей командой значительно проще, чем с обороняющейся.Так что думаю нам это будет только на руку.Пусть Зенит бежит вперёд.При атаке будут открываться, а мы на контратаках не плохо научились играть последнее время.Тем более, что и у нас оборона косячит, да и в Зените крепостью не отличается.
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Alex3920486
1492073774
Зенит в Москве, отсосет не нагибаясь ...100%
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kolyma999
1492077381
Хотелось бы победы Спартака и желательно при хорошей игре обоих команд.Главное чтобы судьи не накосячили.
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Garrincha58
1492080823
в Зените всегда говорят что играют на победу но в последнее время редко получается
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