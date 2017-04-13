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    Быстров: «Зенит» в Москве будет играть на победу»

    Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров считает, что предстоящий матч этих команд может стать определяющим в чемпионской гонке.

    Напомним, «Спартак» и «Зенит» встретятся в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги. Игра пройдет в Москве 16 апреля.

    Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ первое место, обгоняя идущих вторыми петербуржцев на восемь очков.

    – Перед очной встречей «Спартак» опережает «Зенит» на восемь очков. Можно ли говорить, что столичный клуб – уже чемпион?

    – Если есть хотя бы теоретические шансы, «Зениту» нужно играть до конца. Спад может случиться у любого, в том числе у «Спартака». А когда именно он наступит, не знает никто.

    – Насколько ничья в матче с одним из главных преследователей может повысить шансы москвичей на титул?

    – «Зениту» надо догонять «Спартак», поэтому петербуржцы будут играть на победу. Другое дело, что красно-белые явно не хотят откладывать оформление чемпионства. Так что и в этой встрече постараются взять три очка. А что в итоге получится – посмотрим в воскресенье.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.04.2017 07:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 апреля 2017, 13:53

      в Зените всегда говорят что играют на победу но в последнее время редко получается

      0
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      Рейтинг: +886

      kolyma999 13 апреля 2017, 12:56

      Хотелось бы победы Спартака и желательно при хорошей игре обоих команд.Главное чтобы судьи не накосячили.

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 13 апреля 2017, 11:56

      Зенит в Москве, отсосет не нагибаясь ...100%

      -1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Alex3920486 13 апреля 2017, 13:54

      Вот что за дурные человечишки здесь прибывают...

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2017, 11:08

      Тем интересней будет матч.
      Я например буду рад, если Зенит попробует выиграть.Играть с атакующей командой значительно проще, чем с обороняющейся.Так что думаю нам это будет только на руку.Пусть Зенит бежит вперёд.При атаке будут открываться, а мы на контратаках не плохо научились играть последнее время.Тем более, что и у нас оборона косячит, да и в Зените крепостью не отличается.

      -1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 апреля 2017, 09:27

      Зенит всегда играет на победу. Ты, Вова, этого не знал?

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > paracetamol 13 апреля 2017, 13:52

      Уверен, что о любой команде так можно говорить.)

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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 13 апреля 2017, 09:12

      да ну

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 апреля 2017, 08:53

      Главное, что при любом исходе ЦСКА ближе к ЛЧ станет...)))

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > VIPded 13 апреля 2017, 09:29

      Все одно, ни одной победы в группе не добьется. Хотя рекорд коняшки может увеличиться.

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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > paracetamol 13 апреля 2017, 11:51

      А наибольшие результаты в ЛЧ как раз у Спартака,,,,Спартак первый клуб который одержал 6 побед в группе,,и единственный клуб из наших кто играл в полуфенале и трижды в четвертьфинале

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 апреля 2017, 07:49

      Победа Спартака-это без вопросов.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Диктор 13 апреля 2017, 08:08

      Зенит предстанет совершенно другой командой нежели в последнее время! Так что не всё так однозначно... И всё таки у нас шансы на победу выше, где-то 60 на 40

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