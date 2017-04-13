Быстров: «Зенит» в Москве будет играть на победу»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров считает, что предстоящий матч этих команд может стать определяющим в чемпионской гонке.

Напомним, «Спартак» и «Зенит» встретятся в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги. Игра пройдет в Москве 16 апреля.

Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ первое место, обгоняя идущих вторыми петербуржцев на восемь очков.

– Перед очной встречей «Спартак» опережает «Зенит» на восемь очков. Можно ли говорить, что столичный клуб – уже чемпион?

– Если есть хотя бы теоретические шансы, «Зениту» нужно играть до конца. Спад может случиться у любого, в том числе у «Спартака». А когда именно он наступит, не знает никто.

– Насколько ничья в матче с одним из главных преследователей может повысить шансы москвичей на титул?

– «Зениту» надо догонять «Спартак», поэтому петербуржцы будут играть на победу. Другое дело, что красно-белые явно не хотят откладывать оформление чемпионства. Так что и в этой встрече постараются взять три очка. А что в итоге получится – посмотрим в воскресенье.