Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кафельников: «После победы над «Зенитом» только чудо сможет помешать «Спартаку» стать чемпионом»

    Известный российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ против «Зенита».

    «Если мы берем три очка в воскресенье, то только какое-то чудо сможет помешать «Спартаку» завоевать трофей.

    Сейчас игра «Спартака» вернула болельщиков на трибуны прекрасного стадиона, куда хочется приходить. Безусловно, есть пробелы в игре. Как многие считают, они в обороне. Если мы наладим эту зону, то «Спартак» будет долго находиться на том месте, где сейчас находится», – сказал Кафельников.

    Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» пройдет состоится 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2017 14:07
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 апреля 2017, 23:58

      Кафельные мозги опять несут чушь!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 12 апреля 2017, 23:16

      Я конечно понимаю, что о ЦСКА кто только ноги не вытирает, но всё таки с моей точки зрения, армейцы сейчас после отставки Слуцкого, играют поинтересней чем газовые воротилы.
      Зря на них внимание не обращают.Зря.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 апреля 2017, 16:49

      Вы возьмите и победите,
      А потом пиз.ите.
      Спартаку удачи.
      Не иначе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 12 апреля 2017, 16:08

      Победы Спартаку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 12 апреля 2017, 15:36

      Очнитесь Кафельников и иже с ними! Спартак как бы между прочим, обескровлен перед игрой с Зенитом травмой обоих нападающих, а значит уже серьезно ослаблен. Если реально оценивать предстоящую игру, то и ничья для нас будет большим успехом. Шапкозакидательством заниматься глупо, у Зенита объективно сильнейший подбор игроков в Премьер лиге сейчас и осечка их в игре с Анжи, совсем не означает, что питерцы не будут сражаться за победу в Москве, а просто будут отбывать номер на поле. ЦСКА тоже опасный и сильный соперник. Так что НИЧЕГО еще в Чемпионате не решено! Каждая из оставшихся игр будет максимально тяжелой для Спартака и только от самих игроков зависит итоговый результат.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      Beim > Соа́рес де Мора́ис 12 апреля 2017, 20:13

      Никто из них цен.форварда не сыграет, так что спартак в отсутствии зе и адринано, будет очень урезан в тактичности

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Соа́рес де Мора́ис 12 апреля 2017, 20:43

      Этот александр, по ходу тот еще защекан)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > Соа́рес де Мора́ис 13 апреля 2017, 19:14

      Тоже думаю что ныть не стоит,,,сыграют парнни если что и без Зе,,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 12 апреля 2017, 14:56

      ну если бомжи действительно сливают румына, то да, сольют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 12 апреля 2017, 14:25

      рано радуется

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 12 апреля 2017, 14:24

      Полностью согласен!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11