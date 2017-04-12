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  • Кафельников: «После победы над «Зенитом» только чудо сможет помешать «Спартаку» стать чемпионом»

Кафельников: «После победы над «Зенитом» только чудо сможет помешать «Спартаку» стать чемпионом»

12 апреля 2017, 14:07
15

Известный российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ против «Зенита».

«Если мы берем три очка в воскресенье, то только какое-то чудо сможет помешать «Спартаку» завоевать трофей.

Сейчас игра «Спартака» вернула болельщиков на трибуны прекрасного стадиона, куда хочется приходить. Безусловно, есть пробелы в игре. Как многие считают, они в обороне. Если мы наладим эту зону, то «Спартак» будет долго находиться на том месте, где сейчас находится», – сказал Кафельников.

Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» пройдет состоится 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (15)
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agrmark
1491996257
Полностью согласен!
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aurora5858
1491996308
рано радуется
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Masteralex
1491998210
ну если бомжи действительно сливают румына, то да, сольют
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oyabun
1492000615
Очнитесь Кафельников и иже с ними! Спартак как бы между прочим, обескровлен перед игрой с Зенитом травмой обоих нападающих, а значит уже серьезно ослаблен. Если реально оценивать предстоящую игру, то и ничья для нас будет большим успехом. Шапкозакидательством заниматься глупо, у Зенита объективно сильнейший подбор игроков в Премьер лиге сейчас и осечка их в игре с Анжи, совсем не означает, что питерцы не будут сражаться за победу в Москве, а просто будут отбывать номер на поле. ЦСКА тоже опасный и сильный соперник. Так что НИЧЕГО еще в Чемпионате не решено! Каждая из оставшихся игр будет максимально тяжелой для Спартака и только от самих игроков зависит итоговый результат.
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АндрейФКСМ
1492002513
Победы Спартаку
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subbotaspartak
1492004998
Вы возьмите и победите, А потом пиз.ите. Спартаку удачи. Не иначе.
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Мары
1492028170
Я конечно понимаю, что о ЦСКА кто только ноги не вытирает, но всё таки с моей точки зрения, армейцы сейчас после отставки Слуцкого, играют поинтересней чем газовые воротилы. Зря на них внимание не обращают.Зря.
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paracetamol
1492030720
Кафельные мозги опять несут чушь!
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