Кафельников: «После победы над «Зенитом» только чудо сможет помешать «Спартаку» стать чемпионом»

Известный российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ против «Зенита».

«Если мы берем три очка в воскресенье, то только какое-то чудо сможет помешать «Спартаку» завоевать трофей.

Сейчас игра «Спартака» вернула болельщиков на трибуны прекрасного стадиона, куда хочется приходить. Безусловно, есть пробелы в игре. Как многие считают, они в обороне. Если мы наладим эту зону, то «Спартак» будет долго находиться на том месте, где сейчас находится», – сказал Кафельников.

Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» пройдет состоится 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».